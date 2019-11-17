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「南關線三大廟王醮暨遊社」 登錄為重要民俗文化資產

2019-11-17 18:13聯合報 記者黃宣翰／即時報導

文化部依據文資法進行審議，登錄「南關線三大廟王醮暨遊社」為我國第廿項重要民俗文化資產，並認定歸仁仁壽宮、關廟山西宮、及保西代天府為保存者。文化部長鄭麗君今天下午5點到台南送上重要民俗登錄認定證書，彰顯對於台灣民俗文化資產的重視。

台南關線涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等四個行政區，山西宮、仁壽宮和舊稱「大人廟」的保西代天府，都是地方信仰中心，其中只要有一宮廟建醮，另外兩宮廟必定總動員支援，各角頭廟共襄盛舉，神轎、藝陣精銳盡出「鬥鬧熱」，成為地方盛事。

鄭麗君表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」是文化部首度以三個保存者為信仰生命共同體所登錄的王爺信仰文化，三大廟所屬香境及其各自交陪境，文武陣頭總數逾50陣，其中以武陣的宋江陣和金獅陣為多，陣頭間彼此又有師承、交陪關係，深具藝術與文化內涵。

鄭麗君說，民間傳統信仰與祭儀，是匯聚先民經驗與智慧的珍貴文化資產，能夠促進社會團結、凝聚人與人的情感，更是型塑國家文化特色的重要元素之一。「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為重要民俗後，希望能夠代代相傳，展現文化永續傳承的力量，為地方帶來安定、繁榮與發展。

南市文資處考據，1909年，修繕慶成的仁壽宮首度舉辦「己酉科五朝王醮」，為南關線地區史上第一科王醮，1913年，山西宮也在整建完工後，結合送瘟儀式，舉行建廟以來的首科王醮；二次戰後，三大廟持續自古以來的交陪情誼迄今。

重要民俗登錄認定證書頒贈儀式，在歸仁仁壽宮舉行，與會者除鄭麗君外、文化部文化資產局局長施國隆、台南市長黃偉哲、歸仁仁壽宮主委張鈴宏、關廟山西宮主委歐明堃、保西代天府主委陳黃素卿等人都到場觀禮。

「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為重要民俗文化資產，文化部長鄭麗君（左三）到台南頒...
「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為重要民俗文化資產，文化部長鄭麗君（左三）到台南頒發證書， 台南市長黃偉哲（左一）到場觀禮。記者黃宣翰／攝影
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「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為我國重要民俗文化資產，仁壽宮看東金獅陣表演祝賀。...
「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為我國重要民俗文化資產，仁壽宮看東金獅陣表演祝賀。 記者黃宣翰／攝影
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文化資產信仰鄭麗君

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