「南關線三大廟王醮暨遊社」 登錄為重要民俗文化資產

2019-11-17 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



文化部依據文資法進行審議，登錄「南關線三大廟王醮暨遊社」為我國第廿項重要民俗文化資產，並認定歸仁仁壽宮、關廟山西宮、及保西代天府為保存者。文化部長鄭麗君今天下午5點到台南送上重要民俗登錄認定證書，彰顯對於台灣民俗文化資產的重視。

台南關線涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等四個行政區，山西宮、仁壽宮和舊稱「大人廟」的保西代天府，都是地方信仰中心，其中只要有一宮廟建醮，另外兩宮廟必定總動員支援，各角頭廟共襄盛舉，神轎、藝陣精銳盡出「鬥鬧熱」，成為地方盛事。

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鄭麗君表示，「南關線三大廟王醮暨遊社」是文化部首度以三個保存者為信仰生命共同體所登錄的王爺信仰文化，三大廟所屬香境及其各自交陪境，文武陣頭總數逾50陣，其中以武陣的宋江陣和金獅陣為多，陣頭間彼此又有師承、交陪關係，深具藝術與文化內涵。

鄭麗君說，民間傳統信仰與祭儀，是匯聚先民經驗與智慧的珍貴文化資產，能夠促進社會團結、凝聚人與人的情感，更是型塑國家文化特色的重要元素之一。「南關線三大廟王醮暨遊社」登錄為重要民俗後，希望能夠代代相傳，展現文化永續傳承的力量，為地方帶來安定、繁榮與發展。

南市文資處考據，1909年，修繕慶成的仁壽宮首度舉辦「己酉科五朝王醮」，為南關線地區史上第一科王醮，1913年，山西宮也在整建完工後，結合送瘟儀式，舉行建廟以來的首科王醮；二次戰後，三大廟持續自古以來的交陪情誼迄今。