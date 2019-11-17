大選倒數55天 雲林藍營山、海線立委兩女明早登記參選

2019-11-17 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



2020總統、立委大選倒數55天，明天起起至周五受理登記，雲林縣國民黨立委海線參選人張嘉郡、山線謝淑亞明天將搶在登記首日，到選舉委員會登記參選，隨後將舉行競選總部成立大會，國民黨黨主席吳敦義、新北市前市長朱立倫、國民黨黨副主席郝龍斌等人將到場助講。

謝淑亞明天上午8點45分將在支持者擁護下抵達雲林選舉委員會，早上9點準時辦理登記，隨即會在選委會門口發表簡短演說，隨後在斗六競選總部舉辦成立大會。

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將由擔任競選總部主任委員的雲林縣長張麗善率先到場助講，並幫謝淑亞披上彩帶，接續由雲林縣議會議長 沈宗隆致贈包粽給謝淑亞，最後吳敦義、朱立倫與郝龍斌陸續到場幫謝站台。

張嘉郡則選在早上8點半到場登記參選立委，隨後早上10點在虎尾鎮復興路218號舉辦韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部成立大會，挺韓五虎將杏仁哥、貼紙哥、文山伯、強強滾、大仁哥等人將到場助講。