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成立四湖競選總部 蘇治芬：用選票勇敢拒絕惡勢力

2019-11-17 16:48聯合報 記者李京昇／即時報導

民進黨雲林立委參選人蘇治芬，今天在四湖鄉參天宮廟埕舉辦「蔡英文、蘇治芬四湖聯合競選總部」成立大會，立委郭正亮、新北市議員何博文等人到場幫蘇治芬讚聲。

立委郭正亮說，2020選舉一役，雲林選情是台灣的指標，看國民黨的不分區民單可以發現端倪，有中共代理人、有共諜，整個名單充滿中共的影子。

同樣的在雲林，縣長張麗善一上台就推翻好的政策，例如台西綠能專區19億補助翻臉就不認，支持張家就是支持韓國瑜，所以雲林人一定要挺住，支持蘇治芬、支持蔡英文。

何博文說，蘇治芬從法案、到地方爭取建設都是首屈一指值得推薦的人物，從治水、長照福利，這些都是好的政策，蘇治芬擔任縣長後雲林終於開始蛻變，現在更應該支持蘇治芬到立院繼續為雲林服務。

蘇治芬表示，地方曾質疑她對雲林沒建設，但包括四湖圖書館、直通三條崙的縣道160從取得計畫到拓寬完成、還有四湖直通東勢的湖東橋，都是她爭取來的。

她說，雲林的選情有三種，分別是威逼、利誘、恐嚇，過去相挺的朋友直言，不敢公開相挺只能低調支持，因為怕被秋後算帳，這次選舉一定盼望鄉親要用選票勇敢拒絕惡勢力。

民進黨雲林立委蘇治芬今天在四湖鄉參天宮廟埕舉辦「蔡英文、蘇治芬四湖聯合競選總部」...
民進黨雲林立委蘇治芬今天在四湖鄉參天宮廟埕舉辦「蔡英文、蘇治芬四湖聯合競選總部」成立大會。記者李京昇／攝影
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民進黨雲林海線立委參選人蘇治芬。記者李京昇／攝影
民進黨雲林海線立委參選人蘇治芬。記者李京昇／攝影
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民進黨雲林立委蘇治芬（右二）今天在四湖鄉參天宮廟埕舉辦「蔡英文、蘇治芬四湖聯合競...
民進黨雲林立委蘇治芬（右二）今天在四湖鄉參天宮廟埕舉辦「蔡英文、蘇治芬四湖聯合競選總部」成立大會。記者李京昇／攝影
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蘇治芬2020選舉民進黨2020選舉雲林縣立委蔡英文

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