雲林香蕉傳價格低 陳吉仲南下喊與合作社合作增加通路
2019-11-17 16:20
聯合報 記者李京昇
／即時報導
氣候雖然入冬，但近日天氣炎熱，日間仍有30度高溫，香蕉成長速度快，傳出雲林香蕉產地價格低落，農委會主委陳吉仲今天下午到雲林訪查，他提到，將與地方農業合作社，來增加內銷通路。
根據農產品市場交易行情，香蕉從今年9月份每公斤批發價30元，一路下跌來到每公斤平均22.5元，立委劉建國接受雲林農民陳情，劉今天邀陳吉仲南下了解狀況，期望能迅速穩定香蕉價格。
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劉建國表示，他近日接到古坑鄉蕉農陳情，表達對香蕉價格漲幅的憂心；農委會主委陳吉仲說，會與合作社來配合，增加內銷通路暢通，下周應該可見到成績。
另外，陳吉仲指出，為確保農民收入的穩定，農委會在高屏、雲嘉、花蓮等縣市，開辦「香蕉收入保險」，農民只要繳一半的保費，另外一半由農委會補助，不管是因為天災或價格波動，導致損失，農民都能獲得一定程度的收入保障，期盼未來透過更多政策的推行，讓農民都能不必在看天吃飯，能安心務農。
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