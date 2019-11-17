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雲林香蕉傳價格低 陳吉仲南下喊與合作社合作增加通路

2019-11-17 16:20聯合報 記者李京昇／即時報導

氣候雖然入冬，但近日天氣炎熱，日間仍有30度高溫，香蕉成長速度快，傳出雲林香蕉產地價格低落，農委會主委陳吉仲今天下午到雲林訪查，他提到，將與地方農業合作社，來增加內銷通路。

根據農產品市場交易行情，香蕉從今年9月份每公斤批發價30元，一路下跌來到每公斤平均22.5元，立委劉建國接受雲林農民陳情，劉今天邀陳吉仲南下了解狀況，期望能迅速穩定香蕉價格。

劉建國表示，他近日接到古坑鄉蕉農陳情，表達對香蕉價格漲幅的憂心；農委會主委陳吉仲說，會與合作社來配合，增加內銷通路暢通，下周應該可見到成績。

另外，陳吉仲指出，為確保農民收入的穩定，農委會在高屏、雲嘉、花蓮等縣市，開辦「香蕉收入保險」，農民只要繳一半的保費，另外一半由農委會補助，不管是因為天災或價格波動，導致損失，農民都能獲得一定程度的收入保障，期盼未來透過更多政策的推行，讓農民都能不必在看天吃飯，能安心務農。

農委會主委陳吉仲（右）今天下午在立委劉建國（中）陪同下到雲林了解香蕉價格。記者李...
農委會主委陳吉仲（右）今天下午在立委劉建國（中）陪同下到雲林了解香蕉價格。記者李京昇／攝影
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近日天氣炎熱，日間仍有30度高溫，香蕉成長速度快，傳出雲林香蕉產地價格低落，農委...
近日天氣炎熱，日間仍有30度高溫，香蕉成長速度快，傳出雲林香蕉產地價格低落，農委會主委陳吉仲（右5）今天下午到雲林訪查。記者李京昇／攝影
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香蕉農民農委會

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