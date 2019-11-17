林志玲府城出嫁 台南萬人空巷看嫁娘
2019-11-17 15:48
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
台灣第一名模林志玲今天在台南出嫁，台南府城萬人空巷，大家齊聚看名模嫁人，下午兩點多開始中西區公園路附近全台吳姓大宗祠附近就擠滿了民眾，包括林志玲的師父洪偉明，還有藝人黃子佼等人，也都陸續打到場，現場彷彿另類的星光大道。
婚禮下午的儀式是在吳家宗祠旁邊的霜花亭點心店舉辦，主辦單位並沒有交管，所以從下午兩點多開始，現場一輛輛的保母車、遊覽車及名車接著到現場，民眾就等在路邊看到底是哪一位下車。
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包括寇乃馨、陳怡蓉及林志玲的夫婿Akira陸續抵達現場，粉絲想要看明星，也很希望能夠看到志玲姐姐，但是大家等了很久都還沒有看到，只要有車子經過大家就一陣驚呼，林志玲出嫁顯然成了府城今天的大事。
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