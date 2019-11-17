網紅曬照香腸嘴 醫美專家：大家真的覺得美嗎？
大家的審美觀真的不一樣了？不少歐美名人喜歡使用玻尿酸豐唇，甚至強調做出像是芭比娃娃般豐滿的唇形，但是如果使用不當，太過豐滿變成「鴨嘴」、「香腸唇」，會被指為整形失敗，但近來卻有許多網紅在網上曬出鴨嘴照、香腸照，不禁讓人感到「難道大家的審美觀改了嗎」，不過醫美專家認為網紅可能還是拚在奇特，一般人應該適量就好。
台灣美容醫療促進協會理事長王正坤指出，歐美醫師不斷在會議呼籲注射玻尿酸不要過量，近幾年網紅發達，很多人喜歡在臉書Facebook與Instagram貼出自己的照片，有些照片會走極端，變得很誇張。在網路上搜尋，有些網紅貼上嘴唇很腫的照片，嘴唇形狀變成「鴨嘴」或「香腸嘴」，嘴唇又厚又翹，網紅覺得滿意，旁觀者可能覺得不美觀。
王正坤表示，這些過量注射玻尿酸的誇張腫脹現象，在額頭可以腫得像花羅漢魚，在鼻子腫脹成寬鼻子或電影阿凡達的鼻子，臉部腫脹成為枕頭大餅臉，臉頰腫得像花栗鼠或像屁股，嘴唇腫得像鴨嘴或香腸嘴，下巴腫得像女巫下巴或尖刀匕首。
王正坤醫表示，性感的雙唇代表女性的魅力，但是隨著年齡老化，嘴唇的唇紅開始往內萎縮，唇緣輪廓不明顯，嘴巴周圍出現放射狀皺紋。嘴唇從外而內的解剖學分布是唇紅邊緣輪廓線、唇紅的紅色乾燥黏膜、乾溼黏膜交界處、濕黏膜與口腔。
嘴唇的注射治療，可使用柔軟型凝膠型玻尿酸來降低副作用，注射的方法分成歐洲式注射，加強唇緣輪廓線，讓唇緣立體。美國式注射，加強上下嘴唇的厚度，表現出厚唇熱情。韓國式注射，注射上唇中間一顆唇珠與下唇2顆唇珠。融合以上3種方法的注射是比較調和的方式，每一種方法都注射一點，不要過量注射。嘴唇注射玻尿酸的風險是造成動脈血管栓塞，栓塞上唇動脈與下唇動脈，而動脈的位置在接近口腔內部的濕黏膜，因此注射在皮膚與口輪匝肌之間的區域，相對比較安全。
皮膚由上往下分成5層，皮膚、表淺脂肪、表淺筋膜、深層脂肪、深層筋膜。本次會議，歐美醫師提出改善膚質與小皺紋的新觀念，解剖學的醫師發現皮膚在動時，有一部分皮膚被皮下的表淺筋膜往下拉扯，因此形成小皺紋，建議治療表淺筋膜，先用音波拉皮破壞表淺筋膜，然後注射稀釋為較低濃度的Radiesse晶亮瓷在表淺筋膜上方，讓表淺筋膜到皮膚之間增生膠原蛋白，增加厚度與彈性，藉此改善膚質與小皺紋，但是臉部皮膚厚度每個地方都不同，必須由醫師選擇適合的治療深度。
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