雲林公費流感疫苗即日起接種 縣府加碼肺炎鏈球菌疫苗

2019-11-17 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林即日起公費流感疫苗分3階段接種，疫苗首度由三價全面升級為四價，首批施打對象為國小至高中學生及醫事人員，雲林縣府也加碼購置4500株肺炎鏈球菌疫苗，提供65歲以上長者免費施打。

雲林縣衛生局長曾春美指出，今年流感疫苗接種對象將採分批接種，開打時程依序為即日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象，只要大家依照時程施打，在今年春節前後的流感盛行期即可達到足夠免疫力。

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曾春美說，今年迄今雲林類流感病例有127例、確診為流感有88例，因流感併發重症死亡有8例，可見流感危險性還是不能輕忽，縣府今年備妥近18萬劑四價流感疫苗，針對老人部分，希望施打率可以達到50%，大約6萬劑，目前縣內第一批疫苗大約2萬7000劑，希望大家按照期程施打，避免疫苗出現空窗期。

她提到，原本公費肺炎鏈球菌疫苗需年滿75歲未曾接種肺炎鏈球菌疫苗長者才可施打，縣府為加強照護長者健康，特別購置4500劑肺炎鏈球菌多醣體疫苗，凡設籍本縣65歲以上縣民，未曾接種者可免費接種1劑，減少因肺炎鏈球菌感染引發相關併發症及死亡的機率。

除校園學童流感疫苗接種由衛生單位與學校協調安排時間，採學校集中接種外，其餘符合資格民眾，請按接種時程攜帶身分證或兒童保健手冊及健保卡至各地合約醫療院所或衛生所完成接種。