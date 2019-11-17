褒忠鄉確診禽流感案例 撲殺1萬3千隻土雞
2019-11-17 12:21
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林縣褒忠鄉有一土雞場被確診為高病原性禽流感案例，雲林縣動植物防疫所昨今兩天派員到場，針對該場8周大的雞隻進行撲殺，共計撲殺銷毀1萬3220隻，同時督導業者完成場區消毒工作。
動植物防疫所所長廖培志表示，迄今雲林縣確診及撲殺42場禽流感案例，在縣府積極宣導、輔導業者持續加強禽場飼養各項生物安全措施，及落實疫情即時通報下，案例場發生數與去年同期比較明顯下降。
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他說，近來天氣型態漸漸轉進入秋冬之際，日夜溫差也較大，呼籲家禽業者須持續落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出消毒，以及非開放式、密閉式禽舍規畫等軟硬體生物安全措施，避免家禽與野鳥接觸。
也要落實門禁管制、人車、場區、器械消毒等軟體生物安全工作，搭配統進統出、批次生產等生產模式，才有辦法防堵禽流感病毒入侵。
若發現所飼養家禽有不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報鄉鎮市公所或防疫所，以及早處置防範禽流感疫情擴散。
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