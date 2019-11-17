雲林咖啡半程馬拉松開跑 補給提供喝咖啡3千人共襄盛舉

2019-11-17 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



首屆「2019雲林咖啡半程馬拉松」今天在古坑綠色隧道盛大開跑，今年結合國際咖啡節系列主題活動，沿途的美食補給站也規畫不同種類的咖啡讓跑者試飲，會場更有咖啡系列餐點，吸引3千多人報名參賽。

此次馬拉松由運動好手林義傑團隊與雲林縣政府共同主辦，規畫3公里休閒組、10公里健跑組、21公里半程馬拉松三組別，賽道從綠色隧道，一直到78快速道路古坑至斗南路段，沿途景色怡人。

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縣長張麗善等人今天到場共襄盛舉，由張麗善鳴槍開跑，她說，今年賽事除讓跑者享用美食咖啡，完賽者還可獲得完美半旅不鏽鋼咖啡紀念杯及咖啡豆造型完賽獎牌，盼提倡運動更健康。

另外，今天還有國際咖啡節系列活動，民眾可以前往古坑荷苞桐花公園參觀「咖啡五感體驗館」，讓喜愛咖啡並對咖啡發展有興趣的民眾可以經由體驗過程中，以五感來體會咖啡的文創之旅。