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台南溪北到嘉義高鐵站 麻佳快捷公車下月5日啟航

2019-11-16 23:23聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南市大北門區及大曾文區往返高鐵站費時不便，且無直達便利公車路線，台南市長黃偉哲今天宣布預定在12月5日增闢麻佳快捷公車（橘9）麻豆連接高鐵嘉義站公車路線，將與黃9（新營-嘉義高鐵站）共同肩負起溪北地區往返高鐵嘉義站之運輸服務，屆時歡迎民眾多加使用。

台南市長黃偉哲表示，麻嘉快捷公車將由漢程汽車客運股份有限公司提供營運服務，為本市第5家市區客運業者，漢程客運為加深溪北地區民眾對路線的記憶點，將搭配本市特有「大台南公車」綠、橘、藍、黃、棕、紅、紫七大色系之「捷運化公共運輸系統」路網在地化品牌，特別設計全新車體彩繪，以全新的公司形象為市民服務，成為台南市第116條公車路線，齊心為大台南公車路網打造更好的服務。

交通局長王銘德表示，麻嘉快捷公車(橘9)路線規畫可同時滿足麻豆、佳里及學甲三地區經由高快速公路直達嘉義高鐵站之服務，並因目前僅麻豆轉運站為公共轉運站且空間規模較大，故以麻豆為起點，再繞經佳里及學甲之路線方式進行公告對外徵求服務業者。

考量地方各界對路線彎繞之疑慮，交通局未來將持續滾動檢討，在路線上線營運3個月後依據各站搭乘情形，檢討調整路線起迄點與停靠站位，以有效運用客運服務資源。

王銘德説，目前路線停靠麻豆、佳里、學甲、高鐵嘉義站等地區及站點，路線行經國道1號、台84、台82快速道路等，將從今年12月5日開通，平日18班，假日24班次，另每日增闢4班次由麻豆轉運站不經由佳里、學甲，直達高鐵嘉義站的路線班次服務，皆配合高鐵到離站時間規劃以方便搭乘。

除可服務麻豆、佳里、學甲直達嘉義高鐵站外，亦可提供民眾各區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口，滿足搭車需求。

台南市政府在溪北地區，今年已新增橘11-1麻豆至台南、黃16-1白河至高鐵嘉義站等公車路線。

台南市長黃偉哲（中）宣布「橘9」麻佳快捷公車12月5日啟航。圖/市府提供
台南市長黃偉哲（中）宣布「橘9」麻佳快捷公車12月5日啟航。圖/市府提供
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高鐵公車嘉義

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