台南市4選區藍綠激戰 林燕祝深入基層從早到晚拜票
2019-11-16 21:37
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
國民黨台南市第四選區選情激烈，民進黨立委參選人林宜瑾永康競選總部今天成立；國民黨參選人林燕祝，則是清晨7點不到，就到新化區「送遊覽車」，向知義社區100多名參加自強活動的長輩致意，接著趕到永康區鹽行市場拜票近兩小時，逐一與攤商、買菜民眾握手致意，並到市場旁天后宮參拜。林燕祝表示，衝刺階段恐怕將連日從早到晚忙到深夜才能收隊。
林燕祝團隊在選戰逐漸進入倒數階段，採取深入基層掃街參訪、參加社區與地方社團活動為主，昨天下午到永康五王社區掃街，挨家挨戶拜託惠
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賜一票，下午兩點不到一路徒步到晚間6點，7點不到又趕場到各社區、廟宇參加喜宴、聚會，一路到晚間10點過後才收工。
林燕祝表示，平時的服務當然最重要，但隨著選戰到最後階段，也要深入選區最基層拜訪，除了更了解地方需求，也讓鄉親知道她的用心，服務過的父老都沒忘記她的努力，她非常感激。
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