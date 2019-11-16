旅宿結合藝術 桃城茶樣子與南藝大學生辦展

2019-11-16 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義旅店集團「承億文旅」首度與國立台南藝術大學應用藝術研究所師生，在桃城茶樣子地下1樓舉辦藝術展，展出研究生們以金創、金產、陶瓷與纖維為媒材的作品，另飯店展覽區外還有學生親手創作快閃市集。

台南藝術大學應用藝術研究所學生，此次以「潛越」為題的工藝校外特展，意旨象徵學生們等待綻放的企圖心，創作分為金創、金產、陶瓷與纖維四組，共有41件產品，作品旁不設題說明，讓觀者透過自己的觀察，詮釋作品藝術意義。

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指導老師吳佩珊表示，這次參展者除了台灣本土學生，外有包括日本、美國、馬來西亞、港澳等學子，創作者以生活常見媒材，素材表達內心看法，例如黃郁淳以陶瓷來演繹對何謂「選舉式民主」疑惑？吳俊昇則以過濾棉、明礬結晶，來仿造家鄉煙囪群聚現象，藉以思考石化工業與溼地生態平衡。