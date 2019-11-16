無人機群飛競賽台中登場 圖案點亮夜空觀眾讚嘆

2019-11-16 21:03 中央社 台中16日電



南部科學園區管理局舉辦的第0屆無人機群飛競賽，首場今天在台中登場，100台無人機在空中排列出地球、環保等各種圖案，精采表演讓觀賞的民眾都讚嘆「好厲害」。

南科管理局因應明年第1屆國際無人機群飛競賽，與成功大學航空太空工程學系合作，舉辦「第0屆」競賽暖身，競賽分為A組和B組，其中A組為100台以上的群飛邀請賽，參賽隊伍包含實踐大學、虎尾科大、TaiwanDrone100、成功大學以及森泰儀器，B組則為9至10台群飛示範賽。

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A組首場競賽今天在台中市樂業國小旁泉源公園登場，由森泰儀器公司打頭陣，晚間7時共有100台無人機升空，在9分鐘的表演時間內，隨著音樂與故事鋪陳排列出圖案，吸引許多民眾到場觀賞，讓觀賞的民眾都驚嘆「好厲害」。

森泰儀器公司業務經理陳壹壹說，近年公司與政府合作推動綠能產業，這次競賽以「綠色大地」為主題，排列的圖案與環保、綠色及地球有關，表演排練準備約2個月，團隊花了許多時間練習，成果覺得還可以更好。

南科管理局專門委員王雅嫻表示，希望藉由推廣無人機的群飛，讓無人機技術能夠越來越好，透過這樣的方向帶動產業發展，不只是表演還有測量、橋梁檢測、救災與農噴等技術，讓產業水準跟上國際發展。

競賽演出本月22、23日分別在虎尾科技大學、實踐大學高雄校區演出，24日在故宮南院舉辦，30日將到台南土城聖母廟進行，歡迎喜愛無人機的民眾前往觀賞。