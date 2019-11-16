黑金段藝術與文學對話 「轉譯」激盪不一樣火花
2019-11-16 20:26
聯合報 記者卜敏正
／嘉義市即時報導
嘉義市鐵道藝術村年度盛宴「黑金段藝術節」今天舉行開幕式，市長黃敏惠親自頒發感謝狀，給展出作家與藝術家，並欣賞展覽作品傳遞的意涵，強調透過藝術家與文學家對話，能激盪出更深刻火花，讓人充滿感動。現場還有親子市集、藝術闖關、彩繪DIY、兒童寫生比賽等多元活動。
今年黑金段藝術節以「轉譯」為展覽主題，首次結合藝術與文學跨領域呈現，展出大嘉義地區藝術家與作家各10位，藝術家為張乃文、張立曄、陳敬元、黃明川、游雅蘭、黃莛㭹、黃盟欽、潘鈺、蕭世瓊、蘇信義；作家為王瓊玲、朵思、房婧如、林央敏、林沈默、唐捐、孫維民、陳明克、曾元耀、鄭順聰，進行藝術與文學的跨領域對話創作。
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黃敏惠表示，感謝王德合老師策展，嘉義有好多畫家在藝術界耕耘，讓我們享受到這些養分，這次主題「轉譯」也可以是驛站的驛，是嘉義的義、藝術的藝、翻譯的譯，讓藝術與文學再次跨域，激盪出不一樣火花，就是轉譯。
本屆參展者都有與嘉義難以言說的生命故事，今日受邀回鐵道藝術村分享藝術與文學，是遊子離鄉與返鄉的「轉驛」之情，也是許多人共同成長故事，帶給嘉義一場精彩的藝文翻轉對話。
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