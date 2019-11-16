影／全台首演！日本三味線與嘉義民族管弦樂團跨界演出

2019-11-16 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義市即時報導



嘉義民族管弦樂團日前邀請日本三味線廣原會來台交流，樂團特別編曲「三味線意想」，邀請日本廣原流家名師：廣原武美、民謠演唱家柿崎竹美，及太鼓演奏家上田秀一郎，本月17日下午2點30分在嘉義縣表演藝術中心，結合傳統國樂跨界展演，也是首次三味線與傳統國樂團演出。

嘉義民族管弦樂團是一支成立3年的年輕樂團，團長呂翼雲抱持「深耕嘉義，推廣國樂」的理念，強調不僅演奏國樂，也期許樂團與在地文化、世界名家合作，以開創性的跨界演出來拓展「國樂」定義，樹立獨特樂團風格與藝術走向。這次樂團與三味線的合作，即是一種新嘗試。

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呂翼雲說，他與三味線台灣推廣演奏家廣原武豪（吳峻豪）認識多年，過去就曾討論，讓國樂團與三味線合作演出，透過吳峻豪邀約，這次還請到他的老師廣原武美、演唱家柿崎竹美，及太鼓演奏家上田秀一郎到嘉義，真的非常難得。

「決定學三味線，就要全力以赴！」吳峻豪說，9年前他對三味線只有基本認識、喜歡這音樂，某個機緣接待日本古箏老師，認識日本輕津三味線演奏家廣原武美，連繫後得知廣原老師隔周有空、可以過去拜訪，他二話不說拿出所有打工積蓄，買了機票就飛到日本，果然見到廣原武美，開始學習三味線，之後並成立台灣廣原會，在台灣推廣三味線。