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明年嘉南大圳開圳100年 台江師生東西口水利古道縱走

2019-11-16 19:45聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

明年是嘉南大圳開圳100周年，台江師生及南水局環境教育老師一行人今天跟著先人的步伐，踏溯西囗到東口水利古道，「走這一段路心裡是感恩」，一行人希望利用步行方式，把歷史現場重新找回，也能夠感受到先人建設水利的辛苦。

台南社大台江分校等推動台灣山海圳國家綠道，從台江到玉山國家公園，緣溪行，沿山進，連結兩座國家公園、博物館、水庫、三大文化圈，催生台灣山海圳國家綠道，獲珍古德博士連署支持，台江流域學習師生不斷試走催生，去年終獲行政院列為國家綠道示範道。

社大台江分校表示，跟著河流旅行班師生、大廟興學志工及南水局環教師，為進一步規畫台灣山海圳國家綠道的假日在地散步路徑，一行30多人特別踏溯西口、東口水利古道，上午先禮敬西囗土地公，守護土地，共祈平安，走讀西囗豎井美景，再攀登烏山嶺東口水利古道，下午則是飽覧曾文水庫風光。

「走這一段路心裡是感恩」南水局環教師陳良青說，明年是嘉南大圳開圳100周年，現在跟著先人的步伐前進，若當初沒有烏山頭水庫、沒有曾文水庫、沒有嘉南大圳，就沒有現在肥沃土地與生活，希望大家能更愛護這塊土地，因了解而關心，因關心而行動。

台江分校老師沈介文表示，東西口水利古道是山海圳國家綠道的其中一段山徑道路，剛好有這個機會帶領志工與學員一起來，希望大家藉由這一段山徑路程親近台灣山野；當初這條步道就是八田與一為了開通東西口引水道，從水利步道轉成健行路線，後來因為開了新的道路系統而荒廢，明年是嘉南大圳開圳百週年，希望再利用步行方式，把歷史現場重新找回，也能夠感受到先人建設水利的辛苦。

台江師生及南水局環境教育老師一行人今天跟著先人的步伐，踏溯西囗到東口水利古道。記...
台江師生及南水局環境教育老師一行人今天跟著先人的步伐，踏溯西囗到東口水利古道。記者邵心杰／翻攝
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台江師生指出，這段步道部分尚未整理，希望可以手作步道，讓更多民眾可以來走這條假日...
台江師生指出，這段步道部分尚未整理，希望可以手作步道，讓更多民眾可以來走這條假日散步綠道。記者邵心杰／翻攝
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