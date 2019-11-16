藝術家結合年長者辦展 人生經歷成創意泉源

2019-11-16 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣新港文教基金會日前邀請多年來在新港鄉在地觀察的黃文淵擔任策展人，媒合4位藝術家，以新港四個村莊在地的文化故事進行創作，舉辦「新港作食人—掌上翩BY HAND創作展」即日起至明年1月19日，於新港文化館25號倉庫展出。

現場展出由許村旭、陳俐穎、黃頌華、楊海茜等四位藝術家與新港鄉65至95歲的長者，以新港中庄村、南港村、月眉與月潭村、菜公村地方故事創作石膏結合交趾陶、二分之一自然農場、已故新港在地藝術家許龍興的泥塑作品，以及由毛線編織成的大型裝置藝術作品等。

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新港文教基金會董事長陳政鴻表示，新港文化館25號倉庫曾是稻米的家，每年會以農民、庶民生活為主題舉辦創作展，並邀請藝術家與年長者共同創作，讓大多務農，農暇打零工、照顧兒女孫子女，打理日常民生一切細瑣，卻仍充滿活力與熱情的長者，能將人生經驗融入作品。

策展人黃文淵表示，農村裡的長者都有一雙好手，他們身上充滿歷經歲月更迭的故事，年復一年在村莊裏流傳著，當我們在新港查訪他們熟悉的生活點滴時，會發現時間是世間萬物的大魔術師，總是無聲無息悄悄在改變一切的美好。

嘉義縣長翁章梁表示，四個社區、四個藝術家，將累積的生活及經驗，透過策展人跟社區集體創作，將本身的日常用藝術的角度，來將他們的成果展現給大家，各個藝術作品都相當精彩。