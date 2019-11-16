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藝術家結合年長者辦展 人生經歷成創意泉源

2019-11-16 19:19聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港文教基金會日前邀請多年來在新港鄉在地觀察的黃文淵擔任策展人，媒合4位藝術家，以新港四個村莊在地的文化故事進行創作，舉辦「新港作食人—掌上翩BY HAND創作展」即日起至明年1月19日，於新港文化館25號倉庫展出。

現場展出由許村旭、陳俐穎、黃頌華、楊海茜等四位藝術家與新港鄉65至95歲的長者，以新港中庄村、南港村、月眉與月潭村、菜公村地方故事創作石膏結合交趾陶、二分之一自然農場、已故新港在地藝術家許龍興的泥塑作品，以及由毛線編織成的大型裝置藝術作品等。

新港文教基金會董事長陳政鴻表示，新港文化館25號倉庫曾是稻米的家，每年會以農民、庶民生活為主題舉辦創作展，並邀請藝術家與年長者共同創作，讓大多務農，農暇打零工、照顧兒女孫子女，打理日常民生一切細瑣，卻仍充滿活力與熱情的長者，能將人生經驗融入作品。

策展人黃文淵表示，農村裡的長者都有一雙好手，他們身上充滿歷經歲月更迭的故事，年復一年在村莊裏流傳著，當我們在新港查訪他們熟悉的生活點滴時，會發現時間是世間萬物的大魔術師，總是無聲無息悄悄在改變一切的美好。

嘉義縣長翁章梁表示，四個社區、四個藝術家，將累積的生活及經驗，透過策展人跟社區集體創作，將本身的日常用藝術的角度，來將他們的成果展現給大家，各個藝術作品都相當精彩。

文化觀光局長許有仁表示，時間是世間萬物的大魔術師，每天總是有不同的變化，任何時候只要願意張開雙手，將歲月煉成的視野與養分，一切的美好終將如策展人黃文淵的掌上翩翩花朵般，綻放在熟識你與想熟識你的人眼前。

嘉義縣長翁章梁（左四）、新港文教基金會董事長陳政鴻（右四）、新港奉天宮董事長何達...
嘉義縣長翁章梁（左四）、新港文教基金會董事長陳政鴻（右四）、新港奉天宮董事長何達煌（右三）等人今天上午參加「新港作食人—掌上翩BY HAND創作展」開幕。圖／嘉義縣政府提供
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由藝術家陳俐穎與月眉、月潭社區長者共同創作的作品，結合以長者手部翻模的石膏及拼貼...
由藝術家陳俐穎與月眉、月潭社區長者共同創作的作品，結合以長者手部翻模的石膏及拼貼的交趾陶，成為最獨特的存在。圖／嘉義縣政府提供
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由藝術家楊海茜與中庄社區長者以竹皮、布繩材料創作出巨大的編織裝置藝術作品，讓年長...
由藝術家楊海茜與中庄社區長者以竹皮、布繩材料創作出巨大的編織裝置藝術作品，讓年長者想起童年看家人用布繩固定各式瓜架植栽蔬果的成長記憶。圖／新港文教基金會提供
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藝術家嘉義魔術師

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