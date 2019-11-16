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影／嘉義達娜伊谷走過八八風災 鯝魚復育成功

2019-11-16 18:57聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區今明兩天舉辦「山美寶島鯝魚節」，邀請民眾前往體驗，山美社區是鯝魚的故鄉，經歷八八風災後，鯝魚棲息地曾受到重創，經過當地居民十年復育，才逐漸回復昔日光景。

達娜伊谷的水源清澈且冰涼，是最適合鯝魚生長的環境，鯝魚專家莊信然表示，目前達娜伊谷自然生態園區裡的魚有四種，石賓魚、鯝魚（俗稱苦花魚）、馬口魚，以及高鯓鯝魚，雖然當地居民主要復育的是鯝魚，但其他種類都是在水量大時自行游過來的。

許多鯝魚在聽到腳步聲，會主動接近岸邊，莊信然表示，這些鯝魚已經習慣只要有腳步聲，就表示有人要來餵食，所以也不會怕人，很悠閒的游來游去，但是這些魚除了吃飼料，也會吃石頭上的青苔，目前已有數萬隻鯝魚在此生長。

莊信然建議，民眾如果想要餵魚，需先詢問現場的保育員，因為早上較少人餵飼料可以吸引魚群來岸邊，但下午之後魚已經吃飽，就不會再接近了，除此之外，遊客也可到較平的溪邊泡腳，享受魚群的馬殺雞。

山美社區發展協會理事長安榮進表示，社區居民到達娜伊谷生態園區可憑證免費入園，而遊客每人可領取100元消費券，現場也將有婚紗走秀、鄒族屋等無形文化展、原住民市集、趣味親子活動及搗麻糬體驗等，今天已約有14輛遊覽車前來參觀。

民眾可到鯝魚棲息地旁較平淺的地方洗腳、玩水，比較不會傷害到鯝魚。記者陳玫伶／攝影
民眾可到鯝魚棲息地旁較平淺的地方洗腳、玩水，比較不會傷害到鯝魚。記者陳玫伶／攝影
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阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區的鯝魚已復育成功，目測約有上萬隻鯝魚。記者陳...
阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區的鯝魚已復育成功，目測約有上萬隻鯝魚。記者陳玫伶／攝影
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阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區今明兩天舉辦「山美寶島鯝魚節」現場除了有原住...
阿里山鄉山美社區達娜伊谷自然生態園區今明兩天舉辦「山美寶島鯝魚節」現場除了有原住民舞蹈表演，也將有婚紗走秀、鄒族屋等無形文化展、原住民市集、趣味親子活動及搗麻糬體驗等。記者陳玫伶／攝影
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鯝魚專家莊信然表示，建議民眾如果想餵魚，可先詢問現場的保育員再餵食。記者陳玫伶／...
鯝魚專家莊信然表示，建議民眾如果想餵魚，可先詢問現場的保育員再餵食。記者陳玫伶／攝影
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