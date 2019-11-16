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台南鹽水「小小蜂炮超人」萌翻 月之美術館接續登場

2019-11-16 17:19聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

由交通部觀光局、台南市政府觀光旅遊局及鹽水區公所推動的「2019台灣小鎮漫遊年」，今天在武廟前廣場，舉辦一個大小朋友同樂的活動「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮超人」，透過創新的活動吸引讓國內外遊客走入鹽水、認識鹽水、進而愛上鹽水。

鹽水區公所於月初辦理「意遊月津意麵節」推廣好吃好玩的地方特產，今天邀請魔術團隊帶來魔幻的演出，帶領小朋友進入鹽水小鎮的世界。「小小蜂炮超人走秀」讓蜂炮不只是大人獨享，小孩也有機會參與地方上的民俗文化，運用創造力及現場各種環保素材創作，跟著鹽水吉祥物─「蜂炮鴿」手牽手上台呈現屬於自己的小小蜂炮衣！吸引許多家長帶著小孩一起同樂=.

鹽水武廟特別準備了簡易版的蜂炮VR裝置送給來參加的小朋友，透過影音的媒介，更加認識蜂炮這個民俗活動。鹽水區公所在現場設置不同的政令宣導攤位，讓小朋友在玩遊戲的同時學習到不一樣的知識，包含圖書館多元閱讀推廣、防災地震三步驟：趴下-掩護-穩住、登革熱防治：巡倒清刷、及宗教優質化推廣等，活動現場還設置童趣市集，讓小朋友可以體驗製作古早味棉花糖、DIY兔子造型氣球等等，讓參與的遊客一同體驗童趣時光。

鹽水區長呂煌男表示，「小鎮漫遊」是鹽水地方創生計畫的起點，蜂炮與月津港燈節，為本區知名的慶典活動，鹽水區公所將為鹽水這個美好的所在，持續帶來更多不一樣的元素。

今年首度舉辦的「月之美術館」將在11月23日點燈開幕，期待可以透過巷弄美術館的展出，加值月津港燈節的效益；「第2屆蜂覓您萌─創意蜂炮衣競賽」即日起開始徵稿至109年1月20日，讓全國有設計專才的青少年可以一起來串連，為蜂炮這個歷史悠久的慶典注入更加創新活水，歡迎全國的民眾一起來漫遊鹽水、迺老街、品嘗古早味的小吃和美食。

鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」...
鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」，吸引大小朋友同樂。圖／鹽水區公所提供
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鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」...
鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」，吸引大小朋友同樂。圖／鹽水區公所提供
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鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」...
鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」，吸引大小朋友同樂。圖／鹽水區公所提供
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鹽水區公所今天在武廟前廣場前舉辦「跟蜂炮鴿一起來走秀玩遊戲！你也是小小蜂炮人！」，吸引大小朋友同樂。圖／鹽水區公所提供
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月津港美術館

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