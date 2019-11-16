台南佳里中山市場名攤獲73顆星 黃偉哲踩線尋美食
2019-11-16 17:02
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南市佳里中山市場繼106年拿下經濟部樂活市集評鑑「4星市集」殊榮後，今年更榮獲經濟部「品牌市集」的榮耀，市場內的名攤共獲得高達73顆星星的亮眼成績，市長黃偉哲今天一大早到市場踩線探尋市場美食及名攤，表示市府一定全力和市場的自治會配合，讓攤商朋友更好做生意，消費者也可以得到更多優惠。
經發局表示，佳里市場內今年獲得名攤殊榮的攤商有包括四星名攤阿南鮮魚、黑山牌、春天米食坊、蘇記麻糬、秀樓家、亞琪的店等，三星名攤也達6家之多，二星名攤多達10幾家，歡迎大家作伙來佳里中山市場迺菜市、共享在地傳統市場的美好味道!
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黃偉哲指出，今天來市場是為了多了解一下，聽聽攤商和消費者的心聲，和攤商本身遇到的問題，希望藉著市政府當推手，一方面讓大家生意好做，一方面建設一個乾淨、現代化的市場，讓大家都可以「買東西的高興，賣東西的也賺錢」。
經發局表示，在市場處及自治會的共同努力下，市場積極參與經濟部樂活市集評核計畫，除帶動整體市場攤商的轉型意識，將市場由內而外重新打理，發揮市場地域文化特色外，更藉由結合e化購物、行動支付及網路行銷活動，一起美化市場環境、創新市場營運，讓傳統市場脫胎換骨，不僅具備人情味，更能提供多元生活機能，符合消費者需求，讓民眾買得安心，逛得開心。
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