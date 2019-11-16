親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨不分區名單確定 韓國瑜：跟民眾期待有落差

台南佳里中山市場名攤獲73顆星 黃偉哲踩線尋美食

2019-11-16 17:02聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市佳里中山市場繼106年拿下經濟部樂活市集評鑑「4星市集」殊榮後，今年更榮獲經濟部「品牌市集」的榮耀，市場內的名攤共獲得高達73顆星星的亮眼成績，市長黃偉哲今天一大早到市場踩線探尋市場美食及名攤，表示市府一定全力和市場的自治會配合，讓攤商朋友更好做生意，消費者也可以得到更多優惠。

經發局表示，佳里市場內今年獲得名攤殊榮的攤商有包括四星名攤阿南鮮魚、黑山牌、春天米食坊、蘇記麻糬、秀樓家、亞琪的店等，三星名攤也達6家之多，二星名攤多達10幾家，歡迎大家作伙來佳里中山市場迺菜市、共享在地傳統市場的美好味道!

黃偉哲指出，今天來市場是為了多了解一下，聽聽攤商和消費者的心聲，和攤商本身遇到的問題，希望藉著市政府當推手，一方面讓大家生意好做，一方面建設一個乾淨、現代化的市場，讓大家都可以「買東西的高興，賣東西的也賺錢」。

經發局表示，在市場處及自治會的共同努力下，市場積極參與經濟部樂活市集評核計畫，除帶動整體市場攤商的轉型意識，將市場由內而外重新打理，發揮市場地域文化特色外，更藉由結合e化購物、行動支付及網路行銷活動，一起美化市場環境、創新市場營運，讓傳統市場脫胎換骨，不僅具備人情味，更能提供多元生活機能，符合消費者需求，讓民眾買得安心，逛得開心。

台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
分享
台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
分享
台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天一大早到佳里市場尋訪美食。圖／市府提供
分享

傳統市場黃偉哲

相關新聞

南科生活機能差怨聲載道 郭國文請林智堅分享竹科經驗

2019-11-16 14:34

明天立委選舉登記前超級周日蔡英文與陳明文蔡易餘造勢

2019-11-16 14:27

雲林林內鄉重現早年人工割稻 品嘗古早味割稻飯

2019-11-16 13:17

雲林草地公益野餐 生技公司捐奶粉助弱勢

2019-11-16 12:47

台南輔選立委 羅文嘉：大家要一致團結才能贏得勝選

2019-11-16 12:30

嘉義「東市好食光」搭公車吃美食不用排隊

2019-11-16 12:22

南監補校開多媒體製作實務課 助收容人順利就業

2019-11-16 10:45

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

「撐香港，要自由」演唱會 22日台南加唱

2019-11-16 00:22

誰要高麗菜耕鋤？雲縣府：不清楚

2019-11-15 23:38

4大洲百件面具 故宮南院亮相

2019-11-15 23:35

扭轉髒亂 麥寮蟬聯台灣城鎮品牌獎

2019-11-15 23:30

嘉市西區運動中心 將列前瞻2.0

2019-11-15 23:28

EQ好表現更好 嘉市推情緒教育

2019-11-15 23:26

用九柑仔店 原創漫畫展在斗六

2019-11-15 23:21

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告

2019-11-15 17:29

努力改變負面形象 麥寮鄉蟬聯台灣城鎮品牌獎

2019-11-15 16:32

衝百萬遊客 故宮南院與法國博物館聯展四大洲百件面具

2019-11-15 14:49

想出國旅遊、吃美食 快到台中秋季國際旅展搶好康

2019-11-15 14:43

台電嘉義捐款腦麻協會 要助興建長照家園

2019-11-15 14:38

烏山頭水庫「跨虹吊橋」 明年元但恢復通行

2019-11-15 14:30

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

瞄準東京奧運 永慶高中和服秀展現國際文化美感教育

2019-11-15 13:13

支持反送中運動 朱頭皮、董事長樂團將到台南開唱

2019-11-15 12:20

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

影／國家地理頻道銀牌攝影 黃名毅：記錄職人技藝

2019-11-15 11:56

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！

2019-11-16 10:36

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管

2019-11-16 11:05

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36

好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場

2019-11-15 19:12

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29

影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美

2019-11-16 10:48

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意

2019-11-16 11:13

志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導

2019-11-15 20:58

癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生

2019-11-16 11:54

影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工

2019-11-15 23:04

六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告

2019-11-15 17:29

總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管

2019-11-15 23:41

鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文

2019-11-15 21:16

苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元

2019-11-15 20:27

高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹

2019-11-15 21:00

勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力

2019-11-15 23:50

埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥

2019-11-15 23:10

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀

2019-11-15 17:17

洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚

2019-11-15 18:49

苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點

2019-11-15 21:09

台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40

苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生

2019-11-15 18:42

96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中

2019-11-15 18:04

影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防

2019-11-15 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top