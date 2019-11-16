秋季限定美景！ 阿里山楓紅了賞楓趁現在
2019-11-16 17:02
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
國際知名嘉義縣阿里山國家森林遊樂區秋意濃，青楓、紅榨槭等變色葉植物，慢慢轉黃變紅，長期駐守小笠原山的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘，發現阿里山公路90公里至91公里之間路段楓葉紅了，楓葉換裝紅色，讓人驚艷。
嘉義林管處為吸引遊客，鼓勵民眾上山賞楓，從11月1日起至12月31日止，只要遊客姓名中有「阿里山」任一字者，即可憑證件購買10元優惠票入園。
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阿里山工作站說，楓紅隨天氣變換，愈冷愈紅，目前森林遊樂區小笠原山、沼平公園及阿里山賓館，都可賞楓，青楓、紅榨槭等變色葉植物，逐漸轉黃變紅，換上黃、綠、橘、紅繽紛美麗新裝，即將進入最佳賞楓期。
位在對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點，以及位在阿里山公路台18線88至95公里處也有紅葉盛況，都是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。
12月至隔年元旦是遊樂區賞楓最佳時機，阿里山林鐵穿梭古木間，帶領遊客前往賞楓秘境，與遍野楓紅相互映襯，是許多攝影達人必取鏡頭，祝山線有台灣最美的紅葉鐵道稱譽，進入對高岳車站前，在木棧道兩側的台灣紅榨楓搶眼，古老青楓老樹及銀杏樹都是拍攝秘點。
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