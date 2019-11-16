認識雲林咖啡史 新書《咖啡在雲端》發表
2019-11-16 16:41
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
為讓民眾從宏觀的文化歷史脈絡與發展來認識雲林咖啡史，雲林縣政府邀請學者劉志偉執筆咖啡專書《咖啡在雲端》，今天在甫完工的歷史建築圖南宿舍辦理新書發表會，書中介紹的咖啡耆老陳守宜也到場與大家分享圖南咖啡工廠的歷史。
劉志偉表示，《咖啡在雲端》一書是把雲林放在世界咖啡的大歷史脈絡中，從衣索比亞一隻精神亢奮的羊開始，咖啡旋風隨著商業、殖民、戰爭一路狂掃阿拉伯、歐洲、印尼、巴西、日本，並在日治時期把咖啡種植技術轉移台灣，也開始了台灣品飲咖啡的風潮，奠定雲林咖啡在台灣的前導地位。
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劉志偉表示，隨著古坑咖啡的復興，更帶動全台咖啡的相關產業，希望此書的出版，也能對雲林咖啡產業的發展有所助益。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，劉志偉為國內知名之農業發展史與農業政策專家，他以輕鬆詼諧的筆觸，妙談咖啡歷史，非常值得一讀。當古坑已打響咖啡原鄉的名號，緊接著又轉型為精品咖啡產業後，下一步就是要走出台灣、與國際連結，這也是今年度的咖啡節更名為「台灣國際咖啡節」的原因。
文化處長陳璧君表示，雲林縣政府積極推廣咖啡與雲端科技結合，將各大師名家沖泡咖啡的手路相關數據傳送至雲端，因此，咖啡在「雲端」不僅有咖啡在雲林那一端，同時有最前端、最高端，以及匯集於資訊雲端的意涵。
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