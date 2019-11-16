南科生活機能差怨聲載道 郭國文請林智堅分享竹科經驗
台南科學園區周遭生活機能差，園區廠商員工怨聲載道，附近民眾也抱怨園區未帶給地方正常發展。立委郭國文邀請新竹市長林智堅今天南下南科，分享「竹科經驗」，並聽取地方心聲。
「號稱林志玲哥哥」的在地市議員林志展表示，南科有些一直未解決的問題，醫療、教育、生活各方面，都需要集合眾人的力量來推動改善。他表示，曾聽應徵台積電的外地人說，後來不要去台積電，是因為會派到南科，那裡生活機能差。
郭國文指出，台南科學園區開發多年，行政院長蘇貞昌承諾三期開發，但園區周遭蓮潭、小新等里至今多年未受其利，至今園區內外周遭生活機能不佳，許多園區員工與附近民眾反映多年未明顯改善，因而邀林智堅分享與竹科互動經驗。
林智堅說，竹科影響新竹有3高1低，每人可支配所得44萬高過台北，清大交大高等教育，嬰兒出生率11年全台第一，還有年輕人已生6胎，39歲當市長，市民平均年齡才38歲全台最低。
他說，南科將帶來就業，經濟動能，人民幸福感，但生活機能需配合，他建議主事者先別想自己想要做的而是人民需要的；很多外地年輕人到竹科就落腳，因為交通便利很重要，他們工作壓力大，政府協助建設公共運輸，不必開車騎車上班，新竹推輕軌，減少交通阻塞。
曾在竹科工作7年的南科蓮潭里長陳紫晶反映，南科真的差竹科太多，市府也不能只考量LM區。而醫療狀況，竹科就醫多只10多分鐘，南科卻路途遙遠。林智堅表示，主要是家長持續關切，也希望台南市不能輕忽人口可能快速成長，因建立學校常要多年，他剛上任就曾因來不及，讓學童在還未完工校園上課。
102年搬到南科LM區買房的前竹科員工說，竹科周遭休閒活動地點多，交通便利，新竹有9大醫院，30分內到達，南科小孩跌倒，周遭只有診所，小孩生病難以及時就醫。
南科管理局副局長蘇振綱表示，南科現在有7萬多人，園區內雖有小商圈，仍無法達到滿足食衣住行規模，因園區每人就業可帶動2到7人相關工作機會，借鏡竹科經驗，南科一定會持續成長。
市府教育局副局長吳國珉表示，南科除LM區除小新國小分校設置，地方要求增設國中，周遭人口調查月底應可匯報市長，會效法新竹經驗，改善就學環境。
郭國文說，南科未來會有10萬人就業，南科旁善化出生率高達14%，台南市平均不到1%，市府也承諾會配合提升生活機能，相信未來會改善。
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