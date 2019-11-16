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雲林林內鄉重現早年人工割稻　品嘗古早味割稻飯

2019-11-16 13:17聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，辛勤收割後，眾人一起品嘗農會準備的割稻飯，享受豐收喜悅。

歡慶豐收當然要感懷上天，在林內鄉農會理事長王世明、總幹事黃國洲主持下，農民祭天謝神，參賽者隨後手執鐮刀割稻子體驗過去農民耕作辛勞，今年77歲的農民蔡金隆種稻60年，重溫早年的手工割稻，他駕輕就熟，不忘指導其他手忙腳亂的隊員。

黃國洲表示，現代人多數未體驗或是已忘記過去莊稼人傳統割稻農家生活，過去收割前先準備盛大的祭天儀式，在吉日吉時，開鐮割稻，並由主人家負責準備豐盛的割稻飯，是一年之中最為豐盛的一餐，農會設計這次活動，希望帶領大家重回惜福感恩的情境。

林內鄉長張維崢也是農家出身，他與參賽者在田間割稻，手腳俐落，許多長輩忍不住讚許，張維崢說，父親至今仍在務農，他從小幫忙，更能體會粒粒皆辛苦，希望大家珍惜每一口得來不易的米飯。

雲林縣長張麗善在大家割稻後挑著割稻飯現身，透過品嘗美味割稻飯來享受歲稔年豐的喜悅，她說，雲林縣的稻米品質佳，希望大家多多品嘗。

雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下...
雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下...
雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，辛勤收割後，眾人一起品嘗農會準備的割稻飯，享受豐收喜悅。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下...
雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，辛勤收割後，眾人一起品嘗農會準備的割稻飯，享受豐收喜悅。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下...
雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，辛勤收割後，縣長張麗善（左起）、農會理事長王世明、總幹事黃國洲眾人一起品嘗農會準備的割稻飯，享受豐收喜悅。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下...
雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，鄉長張維崢（右）也下田體驗。記者陳雅玲／攝影
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農民稻米二期稻作

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