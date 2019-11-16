雲林林內鄉重現早年人工割稻 品嘗古早味割稻飯

2019-11-16 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣二期稻作陸續收割，林內鄉農會為推廣國產優質稻米，今天舉辦割稻競賽，逾百人下田手持鐮刀割稻，再以打穀機打穀，重現早年人工割稻場景，辛勤收割後，眾人一起品嘗農會準備的割稻飯，享受豐收喜悅。

歡慶豐收當然要感懷上天，在林內鄉農會理事長王世明、總幹事黃國洲主持下，農民祭天謝神，參賽者隨後手執鐮刀割稻子體驗過去農民耕作辛勞，今年77歲的農民蔡金隆種稻60年，重溫早年的手工割稻，他駕輕就熟，不忘指導其他手忙腳亂的隊員。

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黃國洲表示，現代人多數未體驗或是已忘記過去莊稼人傳統割稻農家生活，過去收割前先準備盛大的祭天儀式，在吉日吉時，開鐮割稻，並由主人家負責準備豐盛的割稻飯，是一年之中最為豐盛的一餐，農會設計這次活動，希望帶領大家重回惜福感恩的情境。

林內鄉長張維崢也是農家出身，他與參賽者在田間割稻，手腳俐落，許多長輩忍不住讚許，張維崢說，父親至今仍在務農，他從小幫忙，更能體會粒粒皆辛苦，希望大家珍惜每一口得來不易的米飯。