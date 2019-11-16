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雲林草地公益野餐 生技公司捐奶粉助弱勢

2019-11-16 12:47聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆草地公益野餐暨贈送奶粉活動，邀請雲林縣家扶中心、兒童少年福利協會及雲萱婦幼文教基金會等弱勢家庭一起野餐，友華生技醫藥公司也捐贈嬰兒到全齡適用奶粉及羊乳片，希望藉此拋磚引玉，散播關懷社會的心意。

青埔教育基金會董事長、國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡及虎尾鎮長丁學忠、友華生技醫藥公司董事長蔡正弘今天與參加活動的弱勢家庭一起享受陽光下的野餐樂趣。

張嘉郡表示，希望藉著戶外野餐活動，讓平時為生活打拚、努力克服困境的家庭，增進親子互動時光，傳遞對彼此的愛與支持。

友華生技醫藥公司當場捐贈嬰兒牛奶粉、香草牛、羊奶粉、全齡適用的什錦果麥612罐及羊乳片2千分，贈送給雲林縣家扶中心、兒童少年福利保護協會及雲萱基金會，分送給需要關懷的家庭。

雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆草地公益野餐暨贈送奶粉活動，邀請雲林縣家扶中心、兒...
雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆草地公益野餐暨贈送奶粉活動，邀請雲林縣家扶中心、兒童少年福利協會及雲萱婦幼文教基金會等弱勢家庭一起野餐，友華生技醫藥公司董事長蔡正弘（左一）當場捐贈，青埔教育基金會董事長、國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（左二），希望藉此拋磚引玉，散播關懷社會的心意。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆草地公益野餐暨贈送奶粉活動，邀請雲林縣家扶中心、兒...
雲林縣青埔教育基金會舉辦第二屆草地公益野餐暨贈送奶粉活動，邀請雲林縣家扶中心、兒童少年福利協會及雲萱婦幼文教基金會等弱勢家庭一起野餐，青埔教育基金會董事長、國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（左二），希望藉此拋磚引玉，散播關懷社會的心意。記者陳雅玲／攝影
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野餐生技張嘉郡

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