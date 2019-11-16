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張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

台南輔選立委 羅文嘉：大家要一致團結才能贏得勝選

2019-11-16 12:30聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

民進黨秘書長羅文嘉今天為台南市第一選區立委參選人賴惠員站台輔選，他表示，民進黨要團結，外面看台南市全面都贏，但第一選區初選有很多優秀的人才角逐，初選結果之後大家就要一致團結才能贏得勝選。

羅文嘉表示，國民黨以前執政50年，是大家走上街頭投票，國民黨才變在野黨，台灣才有民主。台灣和香港不一樣，台灣人可以大聲說話，可以自由選總統，這是台灣在全世界真正受人尊敬的地方。他更說，這次選舉和以往不一樣，以前只和國民黨選，這次是和國民黨和共產黨選。

國民黨第一選區立委參選人蔡育輝對羅文嘉說法，表達強烈抗議和不滿，批羅身為執政黨秘書長，握有國家資源，要提出證據，證明共產黨有幫助國民黨或蔡育輝選舉，不然就是抹黑、抹紅，不排除會向民進黨中央黨部抗議。

賴惠員今天成立將軍區後援會，民進黨台南市黨部主委黃先柱、台南市長黃偉哲等都到場助講。

民進黨秘書長羅文嘉今天為台南市第一選區參選人賴惠員輔選。記者吳淑玲/攝影
民進黨秘書長羅文嘉今天為台南市第一選區參選人賴惠員輔選。記者吳淑玲/攝影
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民進黨秘書長羅文嘉今天為台南市第一選區參選人賴惠員輔選。記者吳淑玲/攝影
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民進黨秘書長羅文嘉今天為台南市第一選區參選人賴惠員輔選。記者吳淑玲/攝影
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國民黨民進黨羅文嘉

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