嘉義「東市好食光」搭公車吃美食不用排隊

2019-11-16 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義市即時報導



嘉義市府為行銷市區66路台灣好行「光林我嘉線」，結合東市場、嘉邑城隍廟及檜意森活村等景點，今天到東市場「辦桌」，推廣「東市好食光」、「檜意好森活」兩大主題遊程，市長黃敏惠還說明「66路」公車密碼，源自「52+14(我愛嘉義市)」，歡迎大家到嘉義市觀光品嘗美食。

黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃、試做手工魚丸，市議員傅大偉、黃大祐、王美惠、凌子楚、黃思婷、陳家平等人都到場，共同推展嘉義市觀光美食，眾人面對東市場王家牛雜湯、春捲、筒仔米糕、楊桃汁等經典美食，直言太吸引人，肚子裝不下了。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃敏惠表示，市區66路台灣好行光林我嘉線，是全台唯一行經所有市區景點的觀光公車路線，今年底特別推出「東市好食光」、「檜意好森活」兩大主題遊程，每一遊程只要299元，就可享有在地旅遊達人帶隊，走訪嘉邑城隍廟、檜意森活村特色景點，兩大主題行程周末出發，限量10梯次。

「吃美食不用排隊！」交通處長鄭君健表示，吃美食不稀奇，但這組遊程特別的是，不用排隊就可以品嘗，像東市場必排的牛雜湯、筒仔米糕等經典美食，在東市場自治會及市府同仁的的努力下，在「東市好食光」這條行程不用排就吃的到，行程中還能體驗手工魚丸DIY，要讓遊客可以到百年東市場吃美食、做魚丸，更貼近傳統市民生活。

他說，另外「檜意好森活」則又呈現另一種不同風情，旅遊達人將帶領走訪最具特色日式宿舍群「檜意森活村」，從建築及鐵路軌跡認識林業歷史，行程中還有另一特色，到著名蛋捲廠福義軒下午茶，餐點組合是福義軒特別為光林我嘉所組裝的，來嘉才能享受到。