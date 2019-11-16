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嘉義「東市好食光」搭公車吃美食不用排隊

2019-11-16 12:22聯合報 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市府為行銷市區66路台灣好行「光林我嘉線」，結合東市場、嘉邑城隍廟及檜意森活村等景點，今天到東市場「辦桌」，推廣「東市好食光」、「檜意好森活」兩大主題遊程，市長黃敏惠還說明「66路」公車密碼，源自「52+14(我愛嘉義市)」，歡迎大家到嘉義市觀光品嘗美食。

黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃、試做手工魚丸，市議員傅大偉、黃大祐、王美惠、凌子楚、黃思婷、陳家平等人都到場，共同推展嘉義市觀光美食，眾人面對東市場王家牛雜湯、春捲、筒仔米糕、楊桃汁等經典美食，直言太吸引人，肚子裝不下了。

黃敏惠表示，市區66路台灣好行光林我嘉線，是全台唯一行經所有市區景點的觀光公車路線，今年底特別推出「東市好食光」、「檜意好森活」兩大主題遊程，每一遊程只要299元，就可享有在地旅遊達人帶隊，走訪嘉邑城隍廟、檜意森活村特色景點，兩大主題行程周末出發，限量10梯次。

「吃美食不用排隊！」交通處長鄭君健表示，吃美食不稀奇，但這組遊程特別的是，不用排隊就可以品嘗，像東市場必排的牛雜湯、筒仔米糕等經典美食，在東市場自治會及市府同仁的的努力下，在「東市好食光」這條行程不用排就吃的到，行程中還能體驗手工魚丸DIY，要讓遊客可以到百年東市場吃美食、做魚丸，更貼近傳統市民生活。

他說，另外「檜意好森活」則又呈現另一種不同風情，旅遊達人將帶領走訪最具特色日式宿舍群「檜意森活村」，從建築及鐵路軌跡認識林業歷史，行程中還有另一特色，到著名蛋捲廠福義軒下午茶，餐點組合是福義軒特別為光林我嘉所組裝的，來嘉才能享受到。

嘉義市府表示，市區66路台灣好行「光林我嘉」線，延駛至嘉義市港坪公園，沿線停靠包括嘉樂福夜市、北香湖公園、秀泰影城、嘉義火車站、三越遠東商圈、文化路口、城隍廟、嘉義市政府、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、228紀念館、嘉義高中、大雅路商圈、蘭潭國小、蘭潭等20站商圈及景點，每周六上午還有1場隨車導覽服務。

王家牛雜湯是旅人到東市場必嘗美食。記者卜敏正／攝影
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新明津肉捲、蝦捲、牛蒡炸是知名美食。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠（中）今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃、試做手工魚...
嘉義市長黃敏惠（中）今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃、試做手工魚丸。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃，推展嘉義市觀光美...
嘉義市長黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃，推展嘉義市觀光美食。記者卜敏正／攝影
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綜合粉條冰。記者卜敏正／攝影
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嘉義市長黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃，推展嘉義市觀光美...
嘉義市長黃敏惠今天上午率領市府團隊，到嘉義市東市場「辦桌」試吃，推展嘉義市觀光美食。記者卜敏正／攝影
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新明津肉捲、蝦捲、牛蒡炸是知名美食。記者卜敏正／攝影
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筒仔米糕。記者卜敏正／攝影
筒仔米糕。記者卜敏正／攝影
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