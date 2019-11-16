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南科第0屆無人機群飛競賽 首場台中下午6點登場

2019-11-16 09:38聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

南部科學園區管理局呼籲民眾，今天中午看完12強中華隊棒球賽後，「帶著這股熱情」下午6點左右到台中樂業國小旁泉源公園，觀賞「第0屆無人機群飛競賽」，將有第一支參賽隊伍「森泰儀器」登場演出，演出前請來樂團演唱。

科管局表示，森泰儀器團隊將於樂業國小上空展示無人機群飛技術。無人機群飛表演在台灣已有許多成熟的隊伍，會不定期配合節慶演出，這次第0屆競賽邀請全台好手齊聚一堂，「在秋高氣爽的11月裡，點亮台灣的夜空，歡迎大家來加油喝采」。

為發展無人機群飛及應用技術，科管局今年11月16日至11月30日期間舉辦「第0屆無人機群飛競賽」，邀請全台數間學校及企業參與盛會。

這次競賽分為A組及B組，A組為100台及以上群飛邀請賽，參賽隊伍包含森泰儀器等5隊，分別在台中、雲林、嘉義、台南、高雄5地點演出，森泰儀器團隊今天打頭陣。

科管局指出，森泰儀器於國內高精度GPS精密定位差分服務技術深耕二十載，可為無人載具帶來精準定位，也培養自家飛行技術團隊，提供研發、測量、操作等系統化的服務，並已取得國際飛行證書，是國內無人飛行載具重要推手之一。

晚上7點將表演無人機群飛，結合科技與在地元素，「希望給台中市民帶來耳目一新的夜空饗宴」。

南科第0屆無人機群飛競賽，今天首場台中登場。圖/科管局提供
南科第0屆無人機群飛競賽，今天首場台中登場。圖/科管局提供
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