殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工

2019-11-16 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，產地漁民忙剖魚取卵，由於漁村缺工，新住民婦女成為殺烏取卵主力，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕直擊新住民婦女殺烏刀法，將影片貼臉書，驚嘆說「術業專攻，看看這殺魚高手，真的要快、狠、準，且不會傷到烏魚子，真的讓人讚嘆，高手呀!」，網友紛紛按讚說，這麼厲害。

吳純裕說，漁民老化，漁村缺工，養殖烏魚成為重要經濟水產收入，由於殺烏取卵還無法機械取代，全部要人工處理，每年此時，漁村出現大批婦人，新住民占多數，在產地低頭殺烏取卵，刀法熟練，殺隻烏魚只需幾秒，還不能傷到魚卵。

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農委會為解決缺工，要漁會與移工仲介公司合作引進移工，沒補助，移工要漁會管理，經評估認為增加支出，管理移工困難有風險，最後並未引進，吳純裕說，烏魚季產銷過程有如產業鏈，需要大量工人，反而提供漁村新住民婦女工作賺錢機會。

農業處漁業科說，烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前三者為大家熟知的「烏魚三寶」，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊，色澤赤黃有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，且顏色為深橘紅色。