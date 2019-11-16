殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工
2019-11-16 09:36
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，產地漁民忙剖魚取卵，由於漁村缺工，新住民婦女成為殺烏取卵主力，嘉義區漁會推廣部主任吳純裕直擊新住民婦女殺烏刀法，將影片貼臉書，驚嘆說「術業專攻，看看這殺魚高手，真的要快、狠、準，且不會傷到烏魚子，真的讓人讚嘆，高手呀!」，網友紛紛按讚說，這麼厲害。
吳純裕說，漁民老化，漁村缺工，養殖烏魚成為重要經濟水產收入，由於殺烏取卵還無法機械取代，全部要人工處理，每年此時，漁村出現大批婦人，新住民占多數，在產地低頭殺烏取卵，刀法熟練，殺隻烏魚只需幾秒，還不能傷到魚卵。
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農委會為解決缺工，要漁會與移工仲介公司合作引進移工，沒補助，移工要漁會管理，經評估認為增加支出，管理移工困難有風險，最後並未引進，吳純裕說，烏魚季產銷過程有如產業鏈，需要大量工人，反而提供漁村新住民婦女工作賺錢機會。
農業處漁業科說，烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前三者為大家熟知的「烏魚三寶」，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，沒有殘肉或其他附著物，卵粒勻齊，色澤赤黃有透明感，乾溼度適中，軟硬合宜，風味和口感俱佳，無過鹹或過淡，且顏色為深橘紅色。
縣府為建立頂極烏魚子形象及推廣優質烏魚子，每年輔導養殖協會舉辦嚴選黃金烏魚子選拔」，競賽日期在下個月下旬，辦理行銷活動推廣嘉義優質烏魚子；同時民間再豐海產行也舉辦「烏王大賽」，有別縣府是比賽製作好的烏魚子、評比的是剛取下來濕烏魚卵（大小、色澤），加計養殖收成率、比率等項目，鼓勵業者交流技術。
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