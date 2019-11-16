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台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通

2019-11-16 07:18聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，根據統計，已經有超過19萬人次入園，預估第20萬名入園幸運兒，即將在本周產生，館方為了感謝來自全國的遊客，只要在本周日、11月17日購票入園，就有機會抽中限量的「台南水道一卡通」；粉絲團也將同步配合舉辦活動，贈送精美禮物，讓大家更加認識水道博物館。

「台南山上花園水道博物館」是日治時期的原台南水道，興建於1913至1922年間，包括「淨水池區」與「水源地區」，2002年列為台南縣定古蹟，2005年指定為國定古蹟，其中快濾筒室、送出唧筒室兩棟磚造建築，屋架形式特別，十多年來經歷縣市合併後，解決土地產權問題，台南市政府爭取中央補助2億多元經費整修後重新開放，讓外界一窺台灣早期重要的衛生公共建設。

文化局指出，水道博物館園區寬廣，環境清幽，除能吸引親子一同遊玩踏青，也有很多銀髮族、年輕族群等願意前往賞玩拍照，客群來源相當多元，也因此，雖然外縣市遊客每人100元、台南市民50元，但還是能維持一定入園人數，預計本周將突破20萬人次。

文化局表示，依遊客來園人數分析，台南市民跟外縣市遊客的比率，由開園時期的八成六比一成四，到現在約為四成五比五成五，顯示博物館已經逐漸開拓多元客層，日後將持續擴展各種合作及開辦教學環境，讓博物館兼具教育及休閒功能。

為提供民眾更舒適的旅遊，文化局也正彙整開園以來民眾反映，積極進行設施規畫，市府也鼓勵民眾多多於平日造訪，提升參觀品質。歡迎至臉書「台南山上花園水道博物館」查看更多最新消息及活動資訊。

台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已超過19萬人次入園，預估第20萬名入...
台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已超過19萬人次入園，預估第20萬名入園幸運兒，即將在本周產生，館方舉辦限量「台南水道一卡通」抽獎活動。圖／報系資料照片
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台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已超過19萬人次入園，預估第20萬名入...
台南山上花園水道博物館從國慶連假開園以來，已超過19萬人次入園，預估第20萬名入園幸運兒將在本周產生。圖／台南山上花園水道博物館提供
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台南山上水道博物館本周日、11月17日購票入園，可抽限定「一卡通」。圖/文化局提...
台南山上水道博物館本周日、11月17日購票入園，可抽限定「一卡通」。圖/文化局提供
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博物館文化局國定古蹟

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