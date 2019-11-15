志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導
2019-11-15 20:58
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台灣第一名模林志玲本月17日晚間在台南美術一館舉辦婚禮，邀請上百位賀客分享喜悅，不少粉絲及民眾期待志玲姐姐及帥尪Akira丰采，勢必吸引大批人潮，主辦單位在警方協助，已向工務局申請南門路至開山路段友愛街路權外，也聘請4名義交交管。警方說，屆時，配合巡邏警力監控，一旦周邊交通出現壅塞狀況，會主動協助交通疏導指揮。
相關人員指出，南美1館當天仍有開放參觀，必須要等到下午5時之後才能出借，婚禮預定傍晚登場。除入住晶英酒店賓客外，志玲姐姐親友也會搭載遊覽車抵達會場，出席人數不多，停車位問題並不大，反而預料當天會有圍觀民眾及大批媒體追逐。
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主辦單位及相關單位已現場勘查，在警方的協助下，已申請南門路至開山路段友愛街路權外，也聘請4名義交交管，並租借嘉南農田水利會停車場，配合保全人員自主性交管。
為避免粉絲追星及民眾看熱鬧影響附近交通，台南市警二分局責請轄區南門派出所及鄰近民權、博愛派出所等線上巡邏警力，加強附近道路巡邏交整，如有發現路口有壅塞情況，會主動協助交通疏導指揮。
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