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影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21聯合報 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市長黃敏惠間晚在臉書貼出，嘉義市「全國首創女生版小綠人」，說明嘉義市文化路和垂楊路口的小綠人，更換為女生版，還附有「小紅人」紅燈倒數計時秒數，讓用路人更能掌握等綠燈亮通行時間。

嘉義市政府交通處今天在市區文化路、垂楊路口，文化路、民族路口兩處，設置女版小綠人，號誌燈內的小綠人穿裙裝、留長髮，呈現女性圖像，讓許多用路人看了會心一笑，並直稱改得真有創意、十分有趣。

交通處表示，今年度嘉義市推動女權委員會議提出建議「女版小綠人」，經研議女版小綠人，符合交通標誌標線號誌設置規範，即交由廠商開發完成，主要意義除彰顯女權，另外還增加紅燈倒數功能，讓行人等紅燈時候可以掌握等候時間。

交通處說明，本次選擇嘉義女中旁路口以及文化路夜市旁，有實施行人專用時相的路口來進行示範，未來不會刻意全數汰換，只要遇有舊換新或是新設需要時，可有男女版小綠人可選擇。

嘉義市全國獨創女版小紅人，號誌燈內的小紅人穿裙裝、留長髮，呈現女性圖像。圖／嘉義...
嘉義市全國獨創女版小紅人，號誌燈內的小紅人穿裙裝、留長髮，呈現女性圖像。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市全國獨創女版小綠人，號誌燈內的小綠人穿裙裝、留長髮，呈現女性圖像。圖／嘉義...
嘉義市全國獨創女版小綠人，號誌燈內的小綠人穿裙裝、留長髮，呈現女性圖像。圖／嘉義市政府提供
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嘉義女權

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