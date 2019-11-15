嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人
2019-11-15 18:22
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣下屆立委選舉，今天受理領表第2天，與布袋戲大師黃俊雄同名同姓的民進黨員黃俊雄，領取第一選區（海區）表格，累計2天共計5人領表，第二選區（山區）國民黨員簡明廉也領表，黃俊雄及簡明廉都表示會登記參選。
選委會說，第一選區領表有民進黨立委蔡易餘(找人代領)，黃俊雄；第二選區領表有維新黨王金山、簡明廉、林國慶( 找人代領)；區域立委選舉領表，從14日到22日，可上選委會網站下載登記表格，或親自到選委會領取書面表格，登記時間18日上午8點至22日下午5點半。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
國民黨嘉縣山區開放參選，不提名，梅山鄉人簡明廉是台商協會佛商分會會長、廣州天河台協副會長，他說，要為國民黨扛下山區重任，他從大陸經商返台，身為國民黨35年資深黨員，決定站出來。
住朴子市黃俊雄，在美商婕斯環球台灣擔任網路經銷商兼創業顧問，他在臉書簡介自己，呼籲支持他，他說「我來自嘉縣太保市安仁里，是農村出身鄉下人，苦讀三年考上屏東師專，畢業後服務於東石鄉塭港國小，—年後服義務兵役，在台中市工兵器材製廠，目前在美商婕斯環球 - 台灣擔任網路經銷商兼創業顧問。」
他說，他是民進黨員，目前有喜樂島聯盟、人民最大黨、健保免費聯盟等政黨，向他招手，有意徵召他參選，他還未決定，他強調，參選動機是不滿蔡英文執政，為守護家庭倫理價值，拚經濟繁榮發展。
留言