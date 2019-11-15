虎尾溪文學獎名單出爐 得獎人接受名作家表揚

2019-11-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



由虎尾科技大學通識中心主辦的「虎尾溪文學獎」今天下午在雲林故事館頒獎，本屆文學獎共418件作品，經國內知名作家評審後，各組首獎、貳獎及佳作得獎出爐，作者一一接受表揚。

虎尾溪文學獎原先由虎尾科大的學生發起，後來發展成為結合在地的藝文活動，提供社會與學生發揮文思的舞台，如今已成為虎尾重要藝文比賽項目。

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今年徵文主題為「閱讀雲林」，期望能夠透過參賽者之筆，書寫雲林的文學故事，今天下午決審，得獎者由知名作家與出版社總編顏艾琳、陳皓、張素卿、施又熙、鄭順聰、紀昭君等人頒獎。