巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



民進黨、國民黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，民進黨排第一名的現任立委吳玉琴，以及國民黨排第一的現任立委黨團總召曾銘宗，都是嘉義縣人，鄉親與有榮焉，感到開心，吳玉琴與曾銘宗都出身偏鄉農村，吳是鹿草鄉豐稠村人，曾是溪口鄉疊溪村人，兩人各擅專長，吳是社福專業，曾是金融財經專業。

吳玉琴出生全國老人比例最高的嘉縣，家鄉鹿草鄉全縣老人比例第二高，吳長期投入老人及弱勢團體福利工作，家鄉豐稠村是只有4、 50戶小農村，與吳同為鹿草鄉親的民進黨縣黨部主委林沐惠說，吳玉琴能夠在派系角力不分區立委名單中，脫穎而出躍居第一，顯示小英總統重視老人，有決心在連任後持續推動，並擴大長照政策能量，照顧老人。

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下午國民黨臨時中常會通過重新調整的不分區立委名單， 曾銘宗躍居第一，曾銘宗出身嘉義縣溪口鄉疊溪村，是個只有百來戶人家偏鄉小村莊，人才輩出，包括台語歌壇天后江蕙、張國周強胃散創辦人張國周、著名化妝品代工廠加興集團董事長盧昆南等，當地天臺殿主委邱耀瑞笑稱，可能是村民飲水思源，保留舊廟成為全台碩果僅存的天公祖廟，天公伯保庇表現特別傑出。