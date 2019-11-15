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靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

民進黨、國民黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，民進黨排第一名的現任立委吳玉琴，以及國民黨排第一的現任立委黨團總召曾銘宗，都是嘉義縣人，鄉親與有榮焉，感到開心，吳玉琴與曾銘宗都出身偏鄉農村，吳是鹿草鄉豐稠村人，曾是溪口鄉疊溪村人，兩人各擅專長，吳是社福專業，曾是金融財經專業。

吳玉琴出生全國老人比例最高的嘉縣，家鄉鹿草鄉全縣老人比例第二高，吳長期投入老人及弱勢團體福利工作，家鄉豐稠村是只有4、 50戶小農村，與吳同為鹿草鄉親的民進黨縣黨部主委林沐惠說，吳玉琴能夠在派系角力不分區立委名單中，脫穎而出躍居第一，顯示小英總統重視老人，有決心在連任後持續推動，並擴大長照政策能量，照顧老人。 　

下午國民黨臨時中常會通過重新調整的不分區立委名單， 曾銘宗躍居第一，曾銘宗出身嘉義縣溪口鄉疊溪村，是個只有百來戶人家偏鄉小村莊，人才輩出，包括台語歌壇天后江蕙、張國周強胃散創辦人張國周、著名化妝品代工廠加興集團董事長盧昆南等，當地天臺殿主委邱耀瑞笑稱，可能是村民飲水思源，保留舊廟成為全台碩果僅存的天公祖廟，天公伯保庇表現特別傑出。

現任不分區立委王育敏也是嘉義縣中埔鄉人，但這次未排入名單，由於本屆嘉義縣市都無國民黨立委，曾銘宗、王育敏分別認養嘉義市及嘉義縣選區服務，協助地方黨部經營基層，力圖浴火重生，為黨奉獻。

國民黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，排第一的現任立委黨團總召曾銘宗，是嘉義縣...
國民黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，排第一的現任立委黨團總召曾銘宗，是嘉義縣溪口鄉人。聯合報資料照片
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民進黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，排第一名的現任立委吳玉琴，是嘉義縣鹿草鄉...
民進黨重新調整定案的下屆不分區立委名單，排第一名的現任立委吳玉琴，是嘉義縣鹿草鄉人。聯合報資料照片
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