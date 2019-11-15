嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0
2019-11-15 17:40
聯合報 記者卜敏正
／綜合即時報導
嘉義市議員黃大祐、黃露慧今天在議會質詢，針對去年選舉期間，蔡英文總統與時任行政院長賴清德，承諾嘉義市興建西區國民運動中心，至今市府做哪些努力？嘉義市長黃敏惠表示，市府明年已編列300萬規劃費，教育部長潘文忠昨也親自來電承諾，西區國民運動中心將列為110年前瞻2.0計畫。
黃露慧指出，中央政府去年選前給的承諾，無論藍綠當選都應該積極爭取，讓好的政策延續，但總統、行政院長承諾至今已1年，市府團隊似乎不夠積極。
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黃敏惠表示，一定要讓中央聽到，嘉義市民對西區國民運動中心需求聲音，國民運動中心全台通案計畫雖在106年截止，但是總統承諾嘉義市時間是107年，教育部日前指前瞻計畫1期，沒有這個項目可以申請，因此預計前瞻2.0納入。
「要給黑紙白字承諾！」黃敏惠說，潘文忠昨晚已來電說明，110年前瞻計畫2.0，會將嘉義市西區國民運動中心納入。這也是為什麼市府今年編300萬規劃費，將積極準備計畫、積極爭取補助。
她說，中央如對嘉義市承諾跳票，對市民不公平，藉由議員質詢理性對話，讓市民更清楚，市府為市民權益會力爭到底，另議員建議設置地點，市府會將「文小三公園」納入明年規劃考量。
嘉義市教育處長林立生說明，今年5月行文教育部體育署，但對方回應「沒有這項補助」，市長即決定今年7月親自到體育署主動申請，並指示在109年度編列預算先做好規劃，後續再行籌措建設預算。
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