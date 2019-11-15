偶像劇用九柑仔店爆紅 原畫展雲林斗六展出

2019-11-15 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



出身雲林斗六的漫畫家阮光民原作漫畫今年改編為偶像劇「用九柑仔店」播出，引起討論，斗六市公所今天在斗六市立繪本圖書館舉辦原畫展，希望用九柑仔店漫畫的精彩之處，能透過這個機會讓更多市民一同來欣賞。

斗市長林聖爵表示，看阮光民的作品很有共鳴，尤其是用九柑仔店裡面對於家鄉的思念，相信很多在外求學工作的遊子都能體會，很榮幸能邀請阮光民返鄉展覽。

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雲林斗六出生的阮光民，成年之前的歲月都是在斗六嘉東里的田間度過，從小在阿公的柑仔店長大，阮光民說，人生到了一個階段，就會開始回顧小時候的經歷，柑仔店現今越來越罕見，他想要記錄下童年時的感受。

無論是買賣的狀態或是人與人之間的互動，漫畫劇情中主角俊龍努力延續柑仔店生機，也是他自己心中的一個願望，希望在時代的快速變遷當中，記憶中的柑仔店能夠找到新的生存方式，繼續裝載著小鎮的歷史陪伴著我們經營下去。