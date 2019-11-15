六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告
2019-11-15 17:29
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
本周二才發生火警的雲林麥寮六輕煉一廠，今天上午再傳出塑化麥寮二廠管線塔台出現濃煙和火光，經查是燃燒塔排放氣體異常所致，雲林縣環保局派員稽查，要求該廠15日內提報事故報告等相關資料。
今天塑化麥寮輕油裂解一廠輕油裂解程序（M01）於上午9:57因乙炔反應器之安全排放閥（UV-4081）故障跳脫，導致製程氣瞬間由此出口安全排放閥排放至廢氣燃燒塔，並產生明顯火光與黑煙，縣府環保局立即透過設置於六輕周圍即時影像監視系統發現黑煙，並派員進廠稽查了解狀況。
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環保局長黃士漢指出，透過設置於長庚醫院大樓的監視影像，約於9點57分至10點02分有明顯火光與黑煙。
黃士漢表示，該廠設備故障發生後於10時20分傳真通報進行告知，另燃燒塔於10時30分後已無排放，環保局要求該廠於15日內提報事故報告等相關資料，後續若查有未符合廢氣燃燒塔使用計畫內容或其他法規規定，必依法告發。
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