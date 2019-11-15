努力改變負面形象 麥寮鄉蟬聯台灣城鎮品牌獎

2019-11-15 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



2019台灣城鎮品牌獎來自全國30多個鄉鎮角逐，雲林縣麥寮鄉以獨特形象設計、用心經營地方特色，獲評審團肯定，脫穎而出，連續兩年蟬聯「城鎮品牌形象設計經營獎」；鄉長蔡長昆說，這是全鄉和公所團隊共同努力成果，才能扭轉髒亂之鄉的負面形象，「獲獎就是肯定！」。

由全球品牌管理協會、《今周刊》主辦的2019台灣城鎮品牌獎，主要為鼓勵並加速城鎮創新發展，著眼於台灣先進的科技產業，為地方特有的歷史文化以及現有的成果加值，透過獎項評比的經驗分享，提升台灣品牌的創構力量，拉抬台灣在全球的競爭力。

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麥寮鄉公所主任秘書陳東松表示，該獎項評分項目包括形象識別設計經營、文化傳承生活創新、品牌深耕創意行銷、智慧數位未來策略、環境教育與綠色經濟等六項。

陳東松說，麥寮鄉因六輕人口增加，過去在環保評比，出現負面形象，多年來鄉公所發動全鄉之力，結合台塑年年投入淨鄉淨灘行動，今年更開辦海洋季，喚醒愛鄉愛海的生態意識，並創設國內第二座漂流木創意公園，扭轉了「髒亂之鄉」形象。