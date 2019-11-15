衝百萬遊客 故宮南院與法國博物館聯展四大洲百件面具
2019-11-15 14:49
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣故宮南院年底壓軸大展，首度與法國凱布朗利博物館合作舉辦「法國凱布朗利面具精品展」，上午盛大開幕，經2年籌備精選超過四大洲百件面具精品，是南院走出亞洲藝術，跨越世界探索藝術首次嘗試，帶領觀眾一探世界各民族面具藝術與想像世界。
凱布朗利博物館由法國前總統席哈克打造，靠近艾菲爾鐵塔，是遊巴黎不能錯過藝術殿堂，尤其，博物館以蒐集亞、非、美洲等地原始藝術文物聞名，充滿生命力創造力，是體現「博物館做眺望世界樞紐」最佳代表。
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展覽精選百件非洲、亞洲、美洲及大洋洲面具經典作品，由凱布朗利博物館典藏處處長伊夫‧勒弗（Yves Le Fur）策畫，2008年先在巴林登場，巡迴各國，首度來台展出。
上午開幕，故宮院長吳密察與伊夫‧勒弗在大型墨西哥老虎面具點睛，與來賓戴面具揭幕，觀賞台灣非洲鼓代表團嬉班子鼓舞樂團表演，曾在凱布朗利做裝置藝術法國人、台灣女婿齊方斯帶妻子范儷瓊參加，展期安排齊3場面具教學。
館藏四大洲代表性面具，包括非洲奈及利亞伊博族「奧博多恩伊象魂面具」，長長鼻子象徵大象靈魂，鼻子背後人臉造型代表，它也是重要人物靈魂。亞洲印度查烏舞劇中魔王羅波那，生氣時出現十個頭；眼睛圓睜、眉心緊皺、齜牙咧嘴，這個影像也在南院兒創中心3D電影中出現。
最有趣是大洋洲巴布亞紐幾內亞島的薯蕷（山藥一種）面具，當地人認為「薯蕷」象徵男性地位，用植物纖維編織面具，插上羽毛，以貝殼、蝸牛殼及鮮豔水果等裝飾，和當地人畫臉譜及裝飾頭冠一樣，不過是給薯蕷戴的。面具精品展期到明年3月1日，搭配彩繪風箏DIY、面具創作親子工作坊、面具變臉魔法-彩繪台灣民俗面具表演等。
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