想出國旅遊、吃美食 快到台中秋季國際旅展搶好康
2019-11-15 14:43
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
「2019秋季台中國際旅展」今日起至11月18日於台中世貿中心登場，共規畫近300個展位，主辦單位還規畫一元旅遊商品競標活動，吸引大批民眾來選便宜、搶好康。
許多國內外旅遊業者紛紛祭出特惠方案，多家大型旅行社打出預購國外行程現省20％，讓想出國旅遊的民眾搶便宜；各飯店、餐廳業者也大力促銷，推出各項餐券優惠。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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