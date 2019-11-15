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想出國旅遊、吃美食 快到台中秋季國際旅展搶好康

2019-11-15 14:43聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

「2019秋季台中國際旅展」今日起至11月18日於台中世貿中心登場，共規畫近300個展位，主辦單位還規畫一元旅遊商品競標活動，吸引大批民眾來選便宜、搶好康。

許多國內外旅遊業者紛紛祭出特惠方案，多家大型旅行社打出預購國外行程現省20％，讓想出國旅遊的民眾搶便宜；各飯店、餐廳業者也大力促銷，推出各項餐券優惠。

台中亞緻大飯店推出28樓異料理套餐餐券，每張特價760元，買10張餐券可享最低59折優惠，一次買20張，加贈燒烤雪花牛券10張；周末下午茶餐券套組一次買14張，可享65折優惠，再贈外帶6吋黑森林蛋糕券2張。

台中金典酒店推出通用於栢麗廳、牛排館、鐵板燒等餐廳的聯合餐券，最低下殺5.8折；此外，還推出每日限量50組的「買十送十」特賣活動，只要購買10套超值餐券，立即加贈總價值9990元的栢麗廳餐券10張，平均每張約666元。

新天地餐飲集團也推出多款組合優惠餐券，平日餐券旅展價每張625元起，平日券一張可享用樂食自助百匯或是經典套餐，二張享用瀚熙軒老饕烤鴨套餐、天地軒波士頓龍蝦鍋物，多款餐點組合，一券在手吃遍新天地美饌佳餚。

「2019秋季台中國際旅展」今日起至11月18日於台中世貿中心登場，吸引大批民眾...
「2019秋季台中國際旅展」今日起至11月18日於台中世貿中心登場，吸引大批民眾來選便宜、搶好康。圖／台中世貿中心提供
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台中亞緻大飯店推出28樓異料理套餐餐券，每張特價760元，買10張餐券可享最低5...
台中亞緻大飯店推出28樓異料理套餐餐券，每張特價760元，買10張餐券可享最低59折優惠。記者余采瀅／攝影
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