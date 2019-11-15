台電嘉義捐款腦麻協會 要助興建長照家園
2019-11-15 14:38
聯合報 記者卜敏正
／即時報導
台灣電力公司嘉義區營業處長黃肇祥，今天帶領同仁到嘉義市腦麻協會關懷腦麻兒，並捐款5萬元協助興建腦麻長照家園，希望拋磚引玉帶動社會大眾，共同為腦麻兒盡一份心力。
嘉義市腦麻協會理事長鄭榮文表示， 全國只有7個縣市成立腦麻協會，嘉義市腦麻協會已成立21年，有200多名成員，會員居住區域跨及嘉義縣市，考量腦麻兒需長期照顧，但雙親年邁後照護力逐漸不足，協會一直在募款籌建長照家園，總經費約需4千多萬元。
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他說，透過歷任理事長努力，今年二月他接任時已買好土地，募款約1300多萬，很感謝台電等單位積極關懷腦麻兒。
黃肇祥表示，嘉義市腦麻協會長期以來並沒有自己照護空間，無論烘焙、教育等都是租用場地，台電公司希望透過捐款，為腦麻兒盡微薄力量，也希望能拋磚引玉，帶動社會各界重視腦麻兒的長期照顧需求。
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