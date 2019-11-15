《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南市政府觀光旅遊局明天下午2點半在後壁區菁寮國小中正堂特別舉辦一場《We Bare Bears熊熊遇見你》粉絲見面會，現場將限量開放30位幸運粉絲與三位主角近距離拍照互動，現場活動內容包含可愛的小朋友表演、有獎徵答送《We Bare Bears熊熊遇見你》周邊小禮物等，會後更加碼由冠軍米故鄉的後壁區芳榮米廠辦理限量免費米袋DIY彩繪活動，讓民眾製作專屬的米袋帶回家，一連串精彩的活動，喜愛《We Bare Bears熊熊遇見你》的粉絲千萬別錯過這歡樂滿載的見面會。

觀旅局長陳信安表示，交通部觀光局將2019年定為「小鎮漫遊年」積極推廣小鎮深度旅遊，特別與卡通頻道（Cartoon Network）一同合作，邀請正在台灣旅遊的《We Bare Bears熊熊遇見你》主角們來到鹽水、後壁經典小鎮觀光， 11月遊臺南經典小鎮將可與《We Bare Bears熊熊遇見你》的大大、胖達和阿極進行拍照打卡集章雙重好禮抽獎活動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

繼上次於鹽水區永成戲院舉辦記者會邀請到《We Bare Bears熊熊遇見你》三位主角明星首度現身站台後，造成一股轟動，活動開跑後吸引許多粉絲前來鹽水、後壁找尋熊熊們的蹤跡，不論是拍照打卡或集章，詢問的訊息不斷，帶動經典小鎮朝聖之旅。還沒機會親眼一睹可愛熊熊身影的民眾也別失望，

黃偉哲市長期許透過經典小鎮後壁區及鹽水區的推廣，落實市府重視溪北建設決心，後續台南也將積極爭取交通部觀光局的各項國際小鎮及特色小鎮選拔，也希望透過中央、地方政府及在地民間資源的整合，可以再提升台南小鎮觀光品牌。

陳信安説，很高興可以跟卡通頻道合作，而國際卡通明星大大、胖達和阿極也都很期待可以跟大家見面，現場還備有多重活動好禮讓大家一同來參與將獎項通通帶回家，而且後壁也是夯劇「俗女養成記」主要拍攝地點，趁著追熊熊之餘一起追劇中場景，品嘗後壁割稻飯、香蕉冰等美食，一舉數得喔！

《We Bare Bears熊熊遇見你》見面會

日期：108年11月16日

地點：後壁區菁寮國小中正堂（731台南市後壁區墨林里282號）

當日流程：

14:00發放號碼牌（30組）

15：00《We Bare Bears熊熊遇見你》主角明星出場！/合影時間

15：00發放體驗DIY號碼牌

15：30 免費DIY米袋彩繪活動（50組）

【打卡集章雙重好禮抽獎活動】

第一重：活動期間(108/11/1-11/30)單日在2處以上指定地點拍照上傳臉書或IG並標記#經典小鎮鹽水後壁 #熊熊遇見你，即可至兌換處兌換《We Bare Bears熊熊遇見你》小禮品。

第二重：活動期間(108/11/1-11/30)集滿5個不同指定景點的戳章，即可參加抽獎。獎項有空氣清淨機、在地特色伴手禮、《We Bare Bears熊熊遇見你》周邊商品。

拍照打卡及戳章處：

鹽水區：臺灣詩路、橋南老街、永成戲院、八角樓

後壁區：後壁車站、烏樹林休閒園區、卡多利亞良食故事館、無米樂旅服中心

臺南旅遊網http://www.twtainan.net/

臺南旅遊臉書粉絲團www.facebook.com/traveltainan