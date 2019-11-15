瞄準東京奧運 永慶高中和服秀展現國際文化美感教育
2019-11-15 13:13
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣立永慶高中全校各班運動會上午熱鬧開幕，高、國中每班創意進場，大家使出渾身解數呈現班級樣貌，其中特別與明年體育盛事全球矚目焦點「2020東京奧運」主題相結合創意進場，205班近30多名學生穿著和服或浴衣上場，隨音樂舞蹈，東洋風表演驚艷全場，設計理念具未來性。
中華民國棒球隊力拚東京奧運，體育國手瞄準奧運加緊練習，永慶高中205班學生進場，穿和服或浴衣上場，學生黃詠翔說「導師是點子多又很international，音樂課或學校活動，會讓我們透過音樂藝術，認識許多不同國家語言、外交禮儀或是歐洲的文化。」
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學生吳昕榛說「去年10周年校慶園遊會，班上義賣義大利主題的美食，來自義大利礦泉水、麵、巧克力等，還有義大利文物展覽，讓大家享受美食還能參觀，未來式東京奧運，讓我們玩得開心，體驗異國文化風情，超讚的！」
導師黃于真目前是台師大博士候選人，她說，校慶運動會進場，將不同國家文化、藝術和此次運動結合是最好言教、身教、境教合一機會，為學生指導日文表演配樂，剪接2020東京奧運宣傳主題曲，讓學生在日常紮實練習，無形中學會許多日文單字、句子，身穿應景日本傳統服飾，加入日本舞蹈表演，引發學生對日本國粹特色與美感感知。
明年東京奧運開幕，將呈現全世界196個國家不同風情和服開場創意，永慶藉此機會讓學生體驗日本嚴謹慎重國際文化創意產業呈現的氛圍，是最好的國際文化學習；學生家長對黃老師教學十分推崇認同，提供班上多套日本浴衣、和服，感謝雨果文教基金會捐贈外語書籍給圖書館當最佳教材，讓學生玩得開心，蘊含美感教育意義。
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