親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

瞄準東京奧運 永慶高中和服秀展現國際文化美感教育

2019-11-15 13:13聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣立永慶高中全校各班運動會上午熱鬧開幕，高、國中每班創意進場，大家使出渾身解數呈現班級樣貌，其中特別與明年體育盛事全球矚目焦點「2020東京奧運」主題相結合創意進場，205班近30多名學生穿著和服或浴衣上場，隨音樂舞蹈，東洋風表演驚艷全場，設計理念具未來性。

中華民國棒球隊力拚東京奧運，體育國手瞄準奧運加緊練習，永慶高中205班學生進場，穿和服或浴衣上場，學生黃詠翔說「導師是點子多又很international，音樂課或學校活動，會讓我們透過音樂藝術，認識許多不同國家語言、外交禮儀或是歐洲的文化。」

學生吳昕榛說「去年10周年校慶園遊會，班上義賣義大利主題的美食，來自義大利礦泉水、麵、巧克力等，還有義大利文物展覽，讓大家享受美食還能參觀，未來式東京奧運，讓我們玩得開心，體驗異國文化風情，超讚的！」

導師黃于真目前是台師大博士候選人，她說，校慶運動會進場，將不同國家文化、藝術和此次運動結合是最好言教、身教、境教合一機會，為學生指導日文表演配樂，剪接2020東京奧運宣傳主題曲，讓學生在日常紮實練習，無形中學會許多日文單字、句子，身穿應景日本傳統服飾，加入日本舞蹈表演，引發學生對日本國粹特色與美感感知。

明年東京奧運開幕，將呈現全世界196個國家不同風情和服開場創意，永慶藉此機會讓學生體驗日本嚴謹慎重國際文化創意產業呈現的氛圍，是最好的國際文化學習；學生家長對黃老師教學十分推崇認同，提供班上多套日本浴衣、和服，感謝雨果文教基金會捐贈外語書籍給圖書館當最佳教材，讓學生玩得開心，蘊含美感教育意義。

嘉義縣立永慶高中全校各班運動會上午熱鬧開幕，205班學生穿和服上場，隨音樂舞蹈，...
嘉義縣立永慶高中全校各班運動會上午熱鬧開幕，205班學生穿和服上場，隨音樂舞蹈，東洋風表演驚艷全場。圖／黃于真提供
分享

東京奧運

相關新聞

支持反送中運動 朱頭皮、董事長樂團將到台南開唱

2019-11-15 12:20

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

影／國家地理頻道銀牌攝影 黃名毅：記錄職人技藝

2019-11-15 11:56

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

流感疫苗開打！ 嘉義縣創意結合電影返校梗拍片宣導

2019-11-15 10:32

科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」 搶攻越南市場

2019-11-15 08:21

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

奇美咖啡達人賽 獎金3萬+就業聘書

2019-11-14 23:40

水道博物館紀念瓶裝水侵權？ 謝龍介擔心石虎事件重演

2019-11-14 23:37

農糧署長闢謠澄清 高麗菜無啟動耕鋤 也沒進口花生

2019-11-14 23:23

六輕再出包 張麗善：已重罰勒令停工

2019-11-14 23:08

文化部長親送馬鳴山鎮安宮重要民俗證書 科技部長見證

2019-11-14 22:31

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

獎金3萬還能到幸福企業工作 奇美食品開辦咖啡達人賽

2019-11-14 21:00

嘉縣斜槓中年 無農藥栽種做粿賣蛋捲通通來

2019-11-14 19:46

行政院廢除印花稅無配套 嘉縣議員砲轟要縣稅局長抗議

2019-11-14 19:24

台灣14噸高麗菜 今天裝櫃啟航外銷加拿大

2019-11-14 18:05

藍綠關切六輕工安問題 張麗善：該罰就罰、該停就停

2019-11-14 16:54

台南拉不拉多搜救犬通過MRT 可接受聯合國徵召支援救災

2019-11-14 16:39

嘉義縣再傳法定傳染病屈公病例 衛生局消毒防疫

2019-11-14 15:26

工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目

2019-11-14 15:08

另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用

2019-11-14 14:07

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

頭份市代會主席選立委夜市掃街 美女鎮代站台

2019-11-14 22:24

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

出身嘉義縣農村 吳玉琴排民進黨不分區第一鄉親開心

2019-11-14 22:02

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top