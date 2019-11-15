雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



民進黨雲林縣黨部、議會黨團今召開記者會，痛批國民黨議員李明哲未經查證在議會散播不實高麗菜耕鋤訊息，縣府農業處長魏勝德未能掌握高麗菜農情，與議員一搭一唱散播假訊息，必須下台負責，魏勝德回應，他接獲農民反映，向農糧署查證，農糧署回覆沒有耕鋤，並要他們不用管那麼多，李明哲則說，他說的都是事實。

本季高麗菜在8月出現超種情況，農糧署也於9月初發布第一次的紫色警報，提醒農民分散種植，目前高麗菜價格相較數月前便宜許多，今天市場拍賣價平均每公斤12元。

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李明哲本月11日在議會質詢指出，高麗菜量多價跌，有農民聽到政府補助每公頃10萬元耕鋤，但卻找不到對口窗，魏勝德當時答詢表示，他聽到農民反映，向農糧署查證，「他們都不願意告知我們」，私底下查證得知有4家合作社場辦理耕鋤作業，約耕鋤200公頃，每公頃補助10萬元。

民進黨議會黨團總召黃淑鈴今指出，農糧署已證實沒有啟動高麗菜耕鋤，魏勝德身為雲林最高農業主管，事先未掌握高麗菜農情，事後又無力查證，還跟議員一搭一唱，唱衰高麗菜價，應該下台為此事負責。

縣議員蔡岳儒指出，根據他向農糧署查證結果，農糧署到現在沒有做任何高麗菜耕鋤補助，雲林縣某些合作社場針對品質較差的高麗菜自行耕鋤補助，屬合作社場自己的措施，雲林縣農業處卻狀況外，還配合議員演出散播不實訊息，這馬上會影響高麗菜價格跟消費者信心。

針對民進黨雲林縣黨部的質疑，李明哲說，他說的都是事實，他今與議員賴淑娞、蘇俊豪、許留賓、王又民、蔡孟真、再度在議會質詢，為何農糧署要跳過縣府耕鋤，過去沒有這樣的例子，為何現在有。

李明哲表示，他確實接獲農民詢問，問縣府、農會都不清楚，為何耕鋤沒有讓縣府知道，反而是透過合作社場，究竟是誰指定，耕鋤多少面積，他要求縣府還原真相。

魏勝德說，他目前掌握到的都是耳語、側面了解的資訊，今天會行文農糧署反映。