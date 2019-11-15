影／國家地理頻道銀牌攝影 黃名毅：記錄職人技藝

2019-11-15 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義即時報導



曾獲國家地理頻道攝影比賽銀牌，嘉義攝影師黃名毅，即日起在佛光山嘉義會館1樓，舉辦「台灣職人精神傳統技藝之美」攝影展，透過攝影讓更多人看見台灣職人傳藝之美，展期到本月底止。

30歲的黃名毅8年前與家人回到嘉義縣朴子務農，並開始自學攝影，透過影像觀察在地人物生活文化，記錄傳統行業、傳藝、農村產業、風景、人物特色，2016年獲國家地理頻道攝影比賽人物組銀牌，隔年受邀參加紐約國際藝術展，這次接受嘉義市博愛社區大學邀請舉辦攝影展 。

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「我充分感受到職人辛苦，為土地付出！」黃名毅說，為拍攝好作品不僅要到場觀察，更要長時間融入、感受各行各業老師傅丶職人工作文化精神，這群職人不一定是名人，但都有他們對這個行業的努力與付出，他們對這個土地都有重要價值、相互連結。