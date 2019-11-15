曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南區農業改良場歷經16年努力，新育成苞舌蘭新品種台南3號、台南4號，在中興大學新化林場試種花期可長達半年，將技轉做為園藝景觀花卉，目前是秋高氣爽季節，民眾到新化林場爬山吸收芬多精的同時，可到學生實習館前欣賞苞舌蘭之美。

今天在新化林場辦理「苞舌蘭原生地復育及庭園利用觀摩會」，歡迎農民、農民團體及相關業者參與，認識已列為台灣極危物種苞舌蘭。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台南農改場長雲林分場助理研究員陳俊仁表示，苞舌蘭又稱紫蘭，原產在中南半島及南太平洋諸島，超過40種，其中在台灣蘭嶼和綠島也有原生種。蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。

台南農改場自民國92年開始收集、栽培苞舌蘭，並進行苞舌蘭的雜交育種、栽培及推廣工作。先後已育出花序集中、植株較小型的臺南1號、2號苞舌蘭品種，適合盆缽及花壇種植。

今年新育出的苞舌蘭臺南3號、4號，為花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植。陳俊仁表示，新品種花朵約原生種3倍大，顏色有粉、白、紫紅、黃、橘等10多種。

苞舌蘭英名為Garden Orchid，即庭園蘭花的意思，非常好種植，可以直接種植在庭園地上，也可作為盆栽，放置於陽台或室內明亮處觀賞。

尤其地球暖化，台灣夏天氣候炎熱，耐熱的草花種類不多，夏天正值苞舌蘭的開花期，剛好可以填補這個空檔，在中南部平地花期可以維持三個月以上。

台南農改場這次觀摩新品種去年8月底，在中興大學新化林場內種植，今年4月開始開花，已長達半年，極適合綠蔭下的景觀綠美化，如果能度過冬天，就可以一整年都有花。

台南農改場場長鄭榮瑞表示，對育出的苞舌蘭新品種有興趣的業者可透過非專屬授權的方式技轉取得，由於苞舌蘭具有比草花容易栽培且花期長的特性，未來期能推廣於各遊樂區、機關、公園以及庭院種植，成為台灣各地常見的景觀花卉。