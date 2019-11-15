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曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南區農業改良場歷經16年努力，新育成苞舌蘭新品種台南3號、台南4號，在中興大學新化林場試種花期可長達半年，將技轉做為園藝景觀花卉，目前是秋高氣爽季節，民眾到新化林場爬山吸收芬多精的同時，可到學生實習館前欣賞苞舌蘭之美。

今天在新化林場辦理「苞舌蘭原生地復育及庭園利用觀摩會」，歡迎農民、農民團體及相關業者參與，認識已列為台灣極危物種苞舌蘭。

台南農改場長雲林分場助理研究員陳俊仁表示，苞舌蘭又稱紫蘭，原產在中南半島及南太平洋諸島，超過40種，其中在台灣蘭嶼和綠島也有原生種。蘭嶼原生的紫苞舌蘭因人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。

台南農改場自民國92年開始收集、栽培苞舌蘭，並進行苞舌蘭的雜交育種、栽培及推廣工作。先後已育出花序集中、植株較小型的臺南1號、2號苞舌蘭品種，適合盆缽及花壇種植。

今年新育出的苞舌蘭臺南3號、4號，為花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植。陳俊仁表示，新品種花朵約原生種3倍大，顏色有粉、白、紫紅、黃、橘等10多種。

苞舌蘭英名為Garden Orchid，即庭園蘭花的意思，非常好種植，可以直接種植在庭園地上，也可作為盆栽，放置於陽台或室內明亮處觀賞。

尤其地球暖化，台灣夏天氣候炎熱，耐熱的草花種類不多，夏天正值苞舌蘭的開花期，剛好可以填補這個空檔，在中南部平地花期可以維持三個月以上。

台南農改場這次觀摩新品種去年8月底，在中興大學新化林場內種植，今年4月開始開花，已長達半年，極適合綠蔭下的景觀綠美化，如果能度過冬天，就可以一整年都有花。

台南農改場場長鄭榮瑞表示，對育出的苞舌蘭新品種有興趣的業者可透過非專屬授權的方式技轉取得，由於苞舌蘭具有比草花容易栽培且花期長的特性，未來期能推廣於各遊樂區、機關、公園以及庭院種植，成為台灣各地常見的景觀花卉。

國內曾做過苞舌蘭研究的屏科大農園系退休教授葉大振、中興大學林瑞松及林務局特有生物中心李權裕均出席觀摩會及座談會。

國內投入苞舌蘭研究的學者專家，一棒接一棒。記者吳淑玲/攝影
國內投入苞舌蘭研究的學者專家，一棒接一棒。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場育成苞舌蘭新品種，在新化林場花期已達半年。記者吳淑玲/攝影
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台南區農改場雲林分場助理研究員陳裕仁投入育成苞舌蘭新品種。記者吳淑玲/攝影
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