流感疫苗開打！ 嘉義縣創意結合電影返校梗拍片宣導
2019-11-15 10:32
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
今天全國流感疫苗同步開打!嘉義縣長翁章梁與疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君，以及各階段接種對象代表，在太保市祥和國小參加流感疫苗開打宣導活動，一起為流感開打揭開序幕，邀請祥和跆拳道社團，以跆拳道擊破力道，與縣長及來賓一起打擊流感，啟動流感疫苗開打「學生、醫護、老幼」依序，為縣民健康把關。
衛生局為宣導民眾不要忘了接種時程，結合熱賣國片電影「返校」拍片手法，由衛生局同仁擔任演員，製作「你是忘記了，還是不知道要打針」宣導影片，提醒民眾一定要依照三階段開打時程，儘速至衛生所或合約院所接種，即可於流感高峰期前獲得保護力。
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流感疫苗採分階段接種，今天起以高中職以下學生及醫護人員為首波的接種對象，接下來12月8日起65歲以上長者及學齡前嬰幼兒，明年元旦起為其他公費對象，上午祥和小朋友接種疫苗，部分小朋友看到護士感到害怕，閉上眼被扎針，喊不痛!不痛； 部分小朋友不閉眼勇敢被扎針，翁章梁在旁關心。
校園流感疫苗集中接種，委由部立朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、慶昇醫院等四家醫院，今天起到明年1月3日進入校園接種，預計寒假前完成全數學校集中接種服務並達70%完成率。
由於流感病毒對兒童及青少年侵襲性很高，在校園常造成流行，影響學生上課權益，今年先完成校園學生集中接種，可間接保護其他高風險族群，降低社區整體流感死亡率與家中孩童的流感嚴重度。
衛生局提醒家裡有75歲以上老人家（33年次），一整年都可帶著健保卡及身分證至衛生所接種肺炎鏈球菌疫苗。除打疫苗讓身體得到防護力，民眾平時也應做好手部衛生及咳嗽禮節，落實生病在家休息，防範流感病毒傳播。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922或(05)3620607洽詢。
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