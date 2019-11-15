流感疫苗開打！ 嘉義縣創意結合電影返校梗拍片宣導

2019-11-15 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



今天全國流感疫苗同步開打!嘉義縣長翁章梁與疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君，以及各階段接種對象代表，在太保市祥和國小參加流感疫苗開打宣導活動，一起為流感開打揭開序幕，邀請祥和跆拳道社團，以跆拳道擊破力道，與縣長及來賓一起打擊流感，啟動流感疫苗開打「學生、醫護、老幼」依序，為縣民健康把關。

衛生局為宣導民眾不要忘了接種時程，結合熱賣國片電影「返校」拍片手法，由衛生局同仁擔任演員，製作「你是忘記了，還是不知道要打針」宣導影片，提醒民眾一定要依照三階段開打時程，儘速至衛生所或合約院所接種，即可於流感高峰期前獲得保護力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

流感疫苗採分階段接種，今天起以高中職以下學生及醫護人員為首波的接種對象，接下來12月8日起65歲以上長者及學齡前嬰幼兒，明年元旦起為其他公費對象，上午祥和小朋友接種疫苗，部分小朋友看到護士感到害怕，閉上眼被扎針，喊不痛!不痛； 部分小朋友不閉眼勇敢被扎針，翁章梁在旁關心。

校園流感疫苗集中接種，委由部立朴子醫院、大林慈濟醫院、嘉義榮民醫院、慶昇醫院等四家醫院，今天起到明年1月3日進入校園接種，預計寒假前完成全數學校集中接種服務並達70%完成率。

由於流感病毒對兒童及青少年侵襲性很高，在校園常造成流行，影響學生上課權益，今年先完成校園學生集中接種，可間接保護其他高風險族群，降低社區整體流感死亡率與家中孩童的流感嚴重度。