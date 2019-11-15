科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」 搶攻越南市場
2019-11-15 08:21
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
南科管理局與中華民國牙醫師公會全國聯合會組成「台灣醫材國家隊」，與越南第一大城胡志明市大醫（DAIY）醫院簽訂合作備忘錄，並參加越南胡志明口腔醫院昨今兩天舉辦的牙科技術研討會暨展覽，科管局說，會中「台灣牙科醫材產品大放光芒」。
科管局副局長鄭秀絨表示，越南近年GDP成長皆超過6%，國民收入年益提升，醫療水準提高，成為全球醫療器材需求成長最快的地區之一。為配合新南向政策，協助廠商拓展越南牙科市場，特別與台灣牙醫師全聯會合作，率領南科園區廠商包括皇亮生醫（人工牙根）、光宇醫療（牙科治療台）及京達（人工牙根）等廠商，參加胡志明口腔醫院所舉辦之牙科技術研討會暨展覽。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
她說，胡志明口腔醫院是越南最具影響力醫療機構，具醫材設備採購及標準制定主導權。據悉越南全國約有7千多位牙醫師，胡志明地區即占3千位。
南科代表團於展覽現場設置「台灣牙材專區」，昨天舉辦Corner Speech吸引上百位越南牙醫師聆聽，越南全國最大胡志明中央口腔醫院院長Dr. Le Trung Chanh到場了解台灣牙科產品，「來賓皆對台灣產品傑出的品質感到驚艷」。
鄭秀絨建議Le Trung Chanh院長協助越南醫師更多選用台灣產品，並邀再度訪問南科智慧生醫聚落。
中華民國牙醫師公會全聯會代表黃啟祥，也與胡志明市大醫（DAIY）醫院代表方尹贏院長簽訂合作備忘錄，方表示，大醫醫院將作為雙方合作橋梁，未來會持續採購台灣牙科醫材，並協助台灣廠商在越南當地行銷及牙材產品的應用。
黃啟祥指出，大醫醫院為「越南首屈一指國際醫院」，由越南台商在當地投資設立，診所服務人員皆網羅當地及畢業自台灣、德國等醫療科技技術發達國家之牙醫和護士。
醫院內牙科部目前已使用如昆霖（牙科治療台）、全球安聯（人工牙根）及亞果（膠原蛋白再生膜）等南科園區產品。本次與台灣牙醫師全聯會簽訂合作備忘錄之後，未來該醫院將優先採購台灣牙科醫材產品。大醫醫院負責人張忠霖董事亦為當地通路商，也將協助台灣醫材廠商在當地取證及市場布局。
鄭秀絨表示，台灣醫材產品擁有國際大廠的優良品質及平易近人的價格，而越南及其他東南亞的醫療水準正逐步提升，相信MIT醫材能夠吸引這些東南亞國家專業醫師的眼光，大幅提升台灣醫材在東南亞市場的占有率。
留言