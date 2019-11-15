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科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」 搶攻越南市場

2019-11-15 08:21聯合報 記者周宗禎／即時報導

南科管理局與中華民國牙醫師公會全國聯合會組成「台灣醫材國家隊」，與越南第一大城胡志明市大醫（DAIY）醫院簽訂合作備忘錄，並參加越南胡志明口腔醫院昨今兩天舉辦的牙科技術研討會暨展覽，科管局說，會中「台灣牙科醫材產品大放光芒」。

科管局副局長鄭秀絨表示，越南近年GDP成長皆超過6%，國民收入年益提升，醫療水準提高，成為全球醫療器材需求成長最快的地區之一。為配合新南向政策，協助廠商拓展越南牙科市場，特別與台灣牙醫師全聯會合作，率領南科園區廠商包括皇亮生醫（人工牙根）、光宇醫療（牙科治療台）及京達（人工牙根）等廠商，參加胡志明口腔醫院所舉辦之牙科技術研討會暨展覽。

她說，胡志明口腔醫院是越南最具影響力醫療機構，具醫材設備採購及標準制定主導權。據悉越南全國約有7千多位牙醫師，胡志明地區即占3千位。

南科代表團於展覽現場設置「台灣牙材專區」，昨天舉辦Corner Speech吸引上百位越南牙醫師聆聽，越南全國最大胡志明中央口腔醫院院長Dr. Le Trung Chanh到場了解台灣牙科產品，「來賓皆對台灣產品傑出的品質感到驚艷」。

鄭秀絨建議Le Trung Chanh院長協助越南醫師更多選用台灣產品，並邀再度訪問南科智慧生醫聚落。

中華民國牙醫師公會全聯會代表黃啟祥，也與胡志明市大醫（DAIY）醫院代表方尹贏院長簽訂合作備忘錄，方表示，大醫醫院將作為雙方合作橋梁，未來會持續採購台灣牙科醫材，並協助台灣廠商在越南當地行銷及牙材產品的應用。

黃啟祥指出，大醫醫院為「越南首屈一指國際醫院」，由越南台商在當地投資設立，診所服務人員皆網羅當地及畢業自台灣、德國等醫療科技技術發達國家之牙醫和護士。

醫院內牙科部目前已使用如昆霖（牙科治療台）、全球安聯（人工牙根）及亞果（膠原蛋白再生膜）等南科園區產品。本次與台灣牙醫師全聯會簽訂合作備忘錄之後，未來該醫院將優先採購台灣牙科醫材產品。大醫醫院負責人張忠霖董事亦為當地通路商，也將協助台灣醫材廠商在當地取證及市場布局。

鄭秀絨表示，台灣醫材產品擁有國際大廠的優良品質及平易近人的價格，而越南及其他東南亞的醫療水準正逐步提升，相信MIT醫材能夠吸引這些東南亞國家專業醫師的眼光，大幅提升台灣醫材在東南亞市場的占有率。

科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，與越南第一大城胡志明市大醫(DAIY)醫院...
科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，與越南第一大城胡志明市大醫(DAIY)醫院簽訂合作備忘錄。圖/科管局提供
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科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，搶攻越南市場。圖/科管局提供
科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，搶攻越南市場。圖/科管局提供
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科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，展覽現場設置「台灣牙材專區」，搶攻越南市場...
科管局牙醫全聯會組「台灣醫材國家隊」，展覽現場設置「台灣牙材專區」，搶攻越南市場。圖/科管局提供
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