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台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市主幹道永康區復興路將雙向進行「路面柏油刨鋪」工程，因施工地點車流量大，現場交通管制，永康警分局建議民眾可繞道，節省行車時間且避免影響施工。

市府政府工務局發包復興路「路面改善工程」，

預計施工到11月30日，除周日每天上午8點至下午5點，11月19日至22日施工範圍分為東向與西向兩部分，東、西向均在永康區復興路，忠孝路至中山高速公路下涵洞處。

警方表示，上述路段鄰近大灣交流道，且屬往返市區重要道路，建議用路人提前避開復興路施工路段，使用周邊替代道路通行。

復興路施工期間會採單線雙向方式疏導車流通行，警方請用路人配合現場指揮人員交通管制措施，遵守交通規則，並保護自身交通安全，以避免事故發生。

台南主幹道復興路開挖，永康分局籲繞路免塞車。圖/警方提供
台南主幹道復興路開挖，永康分局籲繞路免塞車。圖/警方提供
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台南主幹道復興路開挖，永康分局提供改道路線，籲繞路免塞車。圖/警方提供
台南主幹道復興路開挖，永康分局提供改道路線，籲繞路免塞車。圖/警方提供
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台南主幹道復興路開挖，永康分局籲繞路免塞車。圖/警方提供
台南主幹道復興路開挖，永康分局籲繞路免塞車。圖/警方提供
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